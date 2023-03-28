Держаудитслужба домовилася про обмін інформацією з органом ЄС з протидії шахрайству

Державна аудиторська служба України підписала угоду з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), яка передбачає обмін інформацією між двома відомствами.

Відповідну домовленість 27 березня підписали генеральний директор OLAF Вілле Італа та заступник голови Державної аудиторської служби Юлія Солянік, повідомляється на сайті аудиторської служби України.

Домовленість передбачає, що Держаудитслужба надаватиме OLAF всю необхідну допомогу щодо проведення розслідувань на території України.

"Там, де Україна є бенефіціаром коштів Європейського Союзу, Держаудитслужба сприятиме доступу OLAF до відповідних документів чи іншої інформації, яка зберігається в органах влади України, щодо технічного та фінансового управління операціями, які частково або повністю фінансуються ЄС", – зазначається у повідомленні.

Держаудитслужба та OLAF також мають намір співпрацювати у сфері оцінки загроз та аналізу ризиків, а також у сфері навчання, задля забезпечення оптимального використання наявних ресурсів.