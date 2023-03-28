Від переданих в управління активів надійшло лише 45 мільйонів податків за рік, – АРМА

Приватні та державні компанії, з якими Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), уклало договори управління арештованими активами, за минулий рік забезпечили державний бюджет податковими надходження на суму понад 44,8 млн грн.

Як ідеться в повідомленні АРМА, зокрема, попри повномасштабні бойові дії та суттєве погіршення економічних умов, управителями за рік сплачено:

17 млн грн податку з доходів фізичних осіб;

майже 1,5 млн грн військового збору;

17,5 млн грн єдиного соціального внеску;

8,8 млн грн податку на додану вартість.

Водночас, за даними АРМА, управителі витратили понад 748 млн грн на збереження економічної вартості арештованого майна (витрати на охорону та страхування активів, їх ремонт, оплату праці персоналу, забезпечення комунальними послугами тощо).

"Обсяги ресурсів, насамперед грошових, які управителі витрачають у зв’язку з господарським використанням арештованих активів, свідчать про пріоритетність збереження вартості майна до скасування арешту або його конфіскації. Чисті надходження до бюджету від управління активами складають лише незначну частку в структурі тих коштів, які управитель спрямовує на збереження майна, сплачує у вигляді податків та отримує як винагороду за свою діяльність", – пояснив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

Водночас у повідомленні не наведено обсягу власне чистих надходженнь до бюджету від управління активами, переданими АРМА.