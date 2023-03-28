Росія не може збудувати новий атомний криголам через втрату заводу в українському Краматорську

Вартість будівництва нового російського атомного криголаму "Росія" проєкту 10510 "Лідер" може зрости, а терміни здачі судна вже відстають від графіка.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на протокол наради з цього питання у Мінпромторзі РФ.

За словами співрозмовників видання, може йтися про збільшення вартості держконтракту на будівництво криголаму на 40-60%.

Судно будується на верфі "Звєзда", якою керує консорціум під керівництвом "Роснєфті".

Згідно із протоколом наради, "Роснєфть" пояснює необхідність збільшення вартості та перенесення термінів робіт зривом поставок великих корпусних деталей – льодового зуба, кронштейнів пера руля та кронштейнів гребних валів зовнішніх, які протягом 2022 року мав виготовити український завод "Енергомашспецсталь", розташований у Краматорську.

Як повідомлялося, російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство, власником якого є російський "Атоменергомаш", що входить до складу корпорації "Росатом".

"Роснєфть" додає, що контракт із новим виробником корпусних деталей – УЗТМ-КАРТЕКС – досі не укладено, а терміни їх постачання попередньо перенесено на серпень 2025 року.

Крім того, компанія вказує, що може зрости вартість контрактів на постачання ядерної енергетичної установки (ЯЕУ) для криголама "Росія" через зростання цін матеріалів та комплектуючих.

Як стверджують співрозмовники видання, вже є відставання у проведенні робіт і з боку самої верфі: їй бракує співробітників для проведення корпусних та зварювальних робіт на криголамні. На середину березня замість 15% загального обсягу планових роботи виконано лише 5%.

Держконтракт вартістю 127,6 млрд рублів на будівництво головного атомного криголаму "Росія" було укладено у квітні 2020 року, його замовник – "Атомфлот", дата закінчення робіт – грудень 2027 року.

Криголам потужністю 120 МВт повинен забезпечити цілорічне проведення суден Північним морським шляхом з комерційною швидкістю 10-12 вузлів для вивезення вуглеводнів на зовнішні ринки. Насамперед криголам має забезпечити цілорічний вивіз вантажів зрідженого газу з арктичних проєктів російської компанії "НоваТек" на Ямалі та Гидані.