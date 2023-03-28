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Новини
19 313 31

Росія не може збудувати новий атомний криголам через втрату заводу в українському Краматорську

ледокол

Вартість будівництва нового російського атомного криголаму "Росія" проєкту 10510 "Лідер" може зрости, а терміни здачі судна вже відстають від графіка.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на протокол наради з цього питання у Мінпромторзі РФ.

За словами співрозмовників видання, може йтися про збільшення вартості держконтракту на будівництво криголаму на 40-60%.

Судно будується на верфі "Звєзда", якою керує консорціум під керівництвом "Роснєфті".

Згідно із протоколом наради, "Роснєфть" пояснює необхідність збільшення вартості та перенесення термінів робіт зривом поставок великих корпусних деталей – льодового зуба, кронштейнів пера руля та кронштейнів гребних валів зовнішніх, які протягом 2022 року мав виготовити український завод "Енергомашспецсталь", розташований у Краматорську.

Як повідомлялося, російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство, власником якого є російський "Атоменергомаш", що входить до складу корпорації "Росатом".

"Роснєфть" додає, що контракт із новим виробником корпусних деталей – УЗТМ-КАРТЕКС – досі не укладено, а терміни їх постачання попередньо перенесено на серпень 2025 року.

Крім того, компанія вказує, що може зрости вартість контрактів на постачання ядерної енергетичної установки (ЯЕУ) для криголама "Росія" через зростання цін матеріалів та комплектуючих.

Як стверджують співрозмовники видання, вже є відставання у проведенні робіт і з боку самої верфі: їй бракує співробітників для проведення корпусних та зварювальних робіт на криголамні. На середину березня замість 15% загального обсягу планових роботи виконано лише 5%.

Держконтракт вартістю 127,6 млрд рублів на будівництво головного атомного криголаму "Росія" було укладено у квітні 2020 року, його замовник – "Атомфлот", дата закінчення робіт – грудень 2027 року.

Криголам потужністю 120 МВт повинен забезпечити цілорічне проведення суден Північним морським шляхом з комерційною швидкістю 10-12 вузлів для вивезення вуглеводнів на зовнішні ринки. Насамперед криголам має забезпечити цілорічний вивіз вантажів зрідженого газу з арктичних проєктів російської компанії "НоваТек" на Ямалі та Гидані.

Автор: 

Краматорськ (44) росія (14183) Росатом (142) Енергомашспецсталь (10)


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Топ коментарі
+18
Якщо кригу ламати лобом, то зуба не треба - вистачить пари п'яних десантників.
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28.03.2023 17:42
+13
Война с россией с 2014 г. ...
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28.03.2023 17:47
+11
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28.03.2023 17:49
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28.03.2023 17:49 Відповісти
То Титанік для прогулянок..яхта..бо відпочивати будуть тільки на південному берегу Барєнцева моря..
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28.03.2023 17:52 Відповісти
Убери коммент.
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28.03.2023 17:48 Відповісти
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28.03.2023 17:49 Відповісти
Якщо кригу ламати лобом, то зуба не треба - вистачить пари п'яних десантників.
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28.03.2023 17:42 Відповісти
[...касабських] десантників...
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28.03.2023 18:04 Відповісти
Як повідомлялося, російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство, власником якого є російський "Атоменергомаш", що входить до складу корпорації "Росатом", нема слів, повні та безнадйні дебіли...
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28.03.2023 17:42 Відповісти
Война с россией с 2014 г. ...
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28.03.2023 17:47 Відповісти
буде китайцям криголам.
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28.03.2023 17:59 Відповісти
Колись звався "Новокраматорський механічний завод" ?
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29.03.2023 08:49 Відповісти
Блд! На 10 році війни діють якісь контракти з загарбниками! Яка потвора і коли його підписала?!
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28.03.2023 18:14 Відповісти
Блд! На 10 році війни ....

На 10-ом войны? Серьезно?
Начиная с гласности, перестройки, кооперативазции и ОООизации, половина, если не большая часть промышленности УССР(Украины), попала либо в контрольные, либо в существенные пакеты российских и "украинских" особ, особо приближенных к московским высоким кабинетам ...
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28.03.2023 18:46 Відповісти
ще двадцять років тому пуйло ледь не примушувало москалів брати в банках кредитти для скупки українських підприємств. Більшість тих підприємств порізані на металолом.
але вана та інші тварюки підносили нам те як успішне виконання плану приватизації. Без якого Україні гаплик.
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28.03.2023 19:14 Відповісти
так правильно-вся власть а вся промьішленность как бьіла в руках одного клана начиная с революции 1917 года-так после перестройки и осталась.а назьівают они себя-хабад.
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28.03.2023 19:15 Відповісти
вже є відставання у проведенні робіт і з боку самої верфі: їй бракує співробітників для проведення корпусних та зварювальних робіт на криголамні. Джерело: https://biz.censor.net/n3408596
Ой, да ладна! В чем проблема-то? - Нужно срочно объявить на верфи новую чмобилизацию да и фсё!
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28.03.2023 18:24 Відповісти
Зеки із Пригожиним нехай мастирять!
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28.03.2023 19:08 Відповісти
кацапи на здадуть ту лохань ні в 27р, ні в 30... ніколи не здадуть.
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28.03.2023 18:34 Відповісти
чудова ідея, продай кацапам. можеш даже проявити для них жест, безкоштовний.
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28.03.2023 19:16 Відповісти
які протягом 2022 року мав виготовити український завод "Енергомашспецсталь", розташований у Краматорську. Джерело: https://biz.censor.net/n3408596
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28.03.2023 19:20 Відповісти
Рашка отжала у нас кучу территорий, а мы ей в помощь ледокол для вывоза углеводородов, отличный план ...
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28.03.2023 19:33 Відповісти
Про це пише російський "Комєрсант із посиланням"
Ну дізнались ми про це і нах.й нам це було знать,в Україні щось покращилось?
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28.03.2023 19:32 Відповісти
А зачем им нефть возить, когда её никто покупать не будет?
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28.03.2023 20:41 Відповісти
Нехай хером гребуть
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28.03.2023 20:47 Відповісти
Это взамен атомоходу "Арктика", который буфетчица сожгла? Тяперича он - на дудинском атомном кладбище... (телка устроила на новый год интим под елкой, под свечами...опосля забыла их задуть)... такая участь постигнет и новый крыголам... Деньги - на ветер...Пусть дальше долгостроят, это же окромя всего - велыкэ крадiвныцтво... А ШО ДЕЛАТЬ ... ХЕХ...
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28.03.2023 22:47 Відповісти

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