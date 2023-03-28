Кабмін віддав скандальному Держкіно проведення конкурсу до склади Ради з держпідтримки кінематографу

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 28 березня, передав організацію конкурсу з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії від Мінкультури до Державного агентства України з питань кіно.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни внесено до Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії "з метою нормативно-правового врегулювання питань щодо можливості оновлення складу Ради після припинення її повноважень".

Нагадаємо, 7 березня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії до завершення воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Водночас Українська кіноакадемія звернула увагу, що таке рішення уряду суперечить закону "Про державну підтримку кінематографії". Згідно із законом, члени Ради з державної підтримки кінематографії призначаються строком на два роки, після чого повноваження припиняються автоматично.

Відтак, каденція нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії завершується 31 березня 2023 року.

Ради з державної підтримки кінематографії (РДПК) – державний орган, який затверджує перелік фільмів, яким надається державне фінансування. Головою Ради у квітні 2021 року став продюсер Артем Колюбаєв – бізнеспартнер голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.

Вона також стала фігуранткою скандалу з реорганізацією ДП "Національний центр Олександра Довженка", керувати якою призначили Юлію Каждан, яку у держагентстві називали "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому журналісти підтвердили, що Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу. Її призначення, як і плани ліквідації "Довженко-Центру" викликали активні протести кінокультурної спільноти.