Кабмін пропонує денонсувати угоду між Україною та Сирією про торговельну та економічну співпрацю

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді денонсувати угоду між урядами України та Сирійської Арабської Республіки про торговельну, економічну та технічну співпрацю.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 28 березня.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво".

Законопроєктом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин, зокрема через підтримку з боку уряду Сирії російської збройної агресії проти України та розривом Україною дипломатичних відносин з Сирійською Арабською Республікою, припинитии дію угоди про торговельне, економічне і технічне співробітництво, вчиненої 21 квітня 2002 року в місті Дамаск та ратифікованої законом України від 6 лютого 2003 року №508-IV.