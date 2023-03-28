ВВП України цьогоріч зросте на 2% при інфляції до 16%, – прогноз ICU

Економічне відновлення буде ледь помітним цього року, очікується помірне зростання ВВП на 2%, що виведе реальний ВВП за підсумками поточного року на рівень 70-72% від ВВП довоєнного 2021 року.

"Українська економіка стабілізувалася, і якщо не станеться наступної ескалації війни, то ми очікуємо загалом досить прогнозованого розвитку подій до кінця 2023 року. Реальний ВВП залишатиметься на близькому до торішнього рівня після падіння на 29% (2022 року)", – йдеться в макроекономічному прогнозі інвестгрупи ICU, передає Інтерфакс-Україна.

У листопаді минулого року ICU очікувала спаду ВВП у 2022 році на 35% та зростання у 2023 році на 4%.

Згідно з новим прогнозом, інфляція цього року різко сповільниться – з 26,6% до 15-16% цього року через слабкий попит, стабільні тарифи та фіксований обмінний курс, хоча ще в листопаді компанія прогнозувала її на рівні 24%. Очікується, що офіційний курс гривні може бути девальвований на 10% – до 40,2 грн/$1 – лише ближче до кінця року.

Фахівці ICU вважають, що інфляційні ризики не зникли безвісти, деякі з них залишатимуться на високому рівні протягом року. За їх словами, помітним залишається фактор зростання собівартості деяких товарів, зокрема через дорогу енергію та оренду, а також впливає ускладнена логістика.

У макроекономічному огляді зазначається, що НБУ вже почав пом'якшувати монетарну політику кілька тижнів тому, знизивши ставку за депозитними сертифікатами, овернайт з 23% до 20%.

В ICU припускають, що Нацбанк продовжить пом'якшувати свою риторику і, ймовірно, перейде до зниження облікової ставки вже у квітні чи червні, незважаючи на те, що поточний прогноз НБУ передбачає постійну облікову ставку до 1 квітня 2024 року.

Щодо платіжного балансу, то ICU очікує дефіцит рахунку поточних операцій на рівні 2-3% ВВП після профіциту 5,4% ВВП у 2022 році через зростання зовнішньоторговельного дефіциту. Водночас, зазначається в документі, дефіцит поточного рахунку, найімовірніше, буде перекритий припливом капіталу через фінансовий рахунок, тому навряд чи для України виникнуть суттєві ризики з боку зовнішнього сектору завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.

Уточнюється, що дефіцит торгівлі товарами різко зріс протягом зими, оскільки перебої з енергопостачанням збільшили залежність економіки від імпорту: електрогенераторів, пального та споживчих товарів. За перші два місяці зими імпорт товарів був лише на 12% меншим за обсяги аналогічного періоду минулого року, тоді як експорт був на рівні 52%. Місячні показники дефіциту торгівлі досягли небезпечних рівнів, вони знизяться протягом весни та літа, але все ж таки залишаться вищими, ніж рік тому, йдеться в документі.

Очікується, що сукупний дефіцит зовнішньої торгівлі досягне цьогорічних рекордних значень і перевищить 20% ВВП у 2023 році порівняно з 16% минулого року.

В ICU підкреслили, що чисті запозичення уряду на суму понад $25 млрд, що більш ніж у півтора рази вище за показник минулого року, перевищать відтік приватного капіталу.

"Ми вважаємо, що НБУ зберігатиме поточний курс гривні по відношенню до долара США, принаймні до кінця третього кварталу 2023 року, однак може послабити курс на 10% наприкінці року. Фінальне рішення НБУ значною мірою залежатиме від міжнародної очікувань фінансової допомоги на 2024 рік", – йдеться в прогнозі.

Щодо держбюджету, то інвестгрупа очікує, що внутрішні податкові та неподаткові надходження у 2023 році знову перекриватимуть менше половини загальних потреб держбюджету, дефіцит якого очікується на рівні 28% ВВП, що майже відповідає показнику 2022 року.

Згідно з поданим прогнозом, витрати держбюджету знизяться незначно – з 54% ВВП у 2022 році до 51% ВВП цього року, податкові надходження залишатимуться практично незмінними (на рівні 19-20% ВВП), неподаткові надходження (без урахування іноземних бюджетних грантів) знизяться із 7% ВВП до 3-4% ВВП.

Також фахівці очікують зниження рівня безробіття – на 4% порівняно з минулим роком, що становитиме 24% у 2023 році.