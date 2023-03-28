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Кількість заяв на компенсацію за зруйноване житло на Київщині перевищила 55 тисяч

війна,житло,зруйноване

Кількість заяв на компенсацію за зруйноване житло в Київській області склала 55,1 тис., а загальна площа зруйнованого житла – 4,5 млн кв м.

"Найбільше руйнувань в Ірпені, маємо 20,83 тис. заяв на компенсацію. Також Бучі – 4,12 тис. заяв. Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомеля – 520 заяв та Ворзеля – 41 заява", – повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

Вона підкреслила, що в будь-якому разі компенсацію отримають всі без винятку власники пошкодженого та знищеного житла.

"Президент уже підписав законопроєкт №7198 про компенсації, тож перші виплати можливі вже з травня. Так, із моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат має пройти не більш ніж 30 днів", – нагадала Шуляк.

Подати заяву на компенсацію можна не лише через "Дію" та ЦНАПи, але й через нотаріусів. Також до цього процесу планують залучити Центри соціального захисту.

Автор: 

житло (574) компенсації (330)


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