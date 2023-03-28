Путіну бракує грошей: Кремль встановив "данину" для іноземних компаній за продаж бізнесу в Росії

Компанії з країн, які сама влада Росії визнала "недружніми", при виході з російських активів зобов’яжуть сплатити "добровільний" внесок до російського держбюджету у розмірі від 5% ринкової вартості активу, хоча зазвичай дисконт при їх продажу перевищує 50%.

Це випливає з опублікованого Мінфіном РФ витягу з протоколу засідання комісії з контролю над здійсненням іноземних інвестицій у РФ від 2 березня, пише російський "Коммерсант".

З документа випливає, що у разі продажу своїх активів з дисконтом нижче 90% нерезидентів зобов'яжуть внести до бюджету РФ не менше 5% від їхньої ринкової вартості. Якщо дисконт перевищує 90%, то внесок має становити щонайменше 10%.

Ще в березні 2022 року російський уряд зобов'язав погоджувати із спеціальною комісією угоди російських компаній з іноземними громадянами та компаніями, які почали масово йти з російського ринку після початок повномасштабного вторгнення в Україну. Ця комісія зазвичай вимагала від іноземних власників бізнесу продати його з дисконтом у розмірі щонайменше 50% ринкової вартості.

Згідно з останніми поправками, тепер дозвіл комісії буде потрібний і для подальшого продажу або передачі таких цінних паперів.

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Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.