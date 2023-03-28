Верховний Суд остаточно виправдав ексміністра Омеляна у справі про портові збори

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення ставок портових зборів.

Як повідомили у Верховному Суді, вирок вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС залишено без змін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У суді додали, що повний текст ухвали буде оприлюднено 3 квітня.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Апеляційна палата ВАКС залишила у силі рішення суду першої інстанції, який виправдав Омеляна.

За версією слідства, Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зниження всіх портових зборів (крім маячного) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є доходною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр, стверджувало слідство.

За даними НАБУ, Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, наголошуючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету.

У результаті, як повідомляли в НАБУ, рішення ексчиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.

Дії Омеляна кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 (видання посадовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.