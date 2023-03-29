Бундестаг збільшить видатки на військову допомогу Україні на 12 мільярдів євро, – ЗМІ

Бюджетний комітет Бундестагу на вимогу німецького уряду в середу має проголосувати за значне збільшення допомоги Україні озброєнням.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела, перадає "Європейська правда".

За даними джерел, комітет має затвердити збільшення видатків на 12 млрд євро, які підуть на військову допомогу Києву і на поповнення запасів вже відправленого в Україну обладнання.

Німецька армія зможе почати витрачати ці гроші вже цього року, Частину коштів виділять на наступні роки. Точно невідомо, як та на який часовий проміжок розподілять ці 12 млрд євро.

До сьогодні Берлін виділив на військову допомогу Києву на суму 3 мільярди євро.

За словами співрозмовника, в середу комітет окремо проголосує за поповнення запасів гаубиць Panzerhaubitze 2000, відправлених в Україну.

За даними Берліна, разом з Нідерландами Німеччина відправила в Україну 14 самохідних гаубиць.

Як повідомлялося, Німеччина хоче збільшити військову допомогу Україні до 15 мільярдів євро в найближчі роки.