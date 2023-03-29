Через негоду зафіксовані значні знеструмлення у центрі та на півдні країни, – Міненерго

Станом на 29 березня генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Водночас унаслідок негоди значні знеструмлення фіксують у центрі та на півдні країни.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, незважаючи на суттєве збільшення попиту внаслідок похолодання, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

При цьому на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"Широким фронтом негода змістилась із заходу в центр країни: від півночі (Чернігівська область) до півдня (Одеська та Миколаївська області)", – зазначив він.

Так, значні знеструмлення зафіксовані на Київщині (більше 31 тис. абонентів без світла), у Чернігівській (5 тис.), Черкаській (3,7 тис.), Хмельницькій (3,2 тис.), Одеській і Миколаївській (по 2,5 тис.) областях.

Зазначається, що ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання.

Водночас майже повністю відновлене електропостачання у раніше постраждалих від негоди Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.

Також тривають роботи з відновлення пошкоджених російськими обстрілами мереж у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.