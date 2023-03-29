Один із найбільших трейдерів у світі Cargill припиняє експорт зерна з РФ

Американська компанія Cargill, один із найбільших постачальників зерна у світі, припинить експортувати російське зерно з наступного сільськогосподарського року, який почнеться 1 липня 2023 року.

Як пише РБК із посиланням на джерела, про свій намір російська "дочка" компанії 28 березня повідомила Мінсільгосп РФ.

"У листі компанія повідомляє, що в наступному сільськогосподарському сезоні 2023/2024 ТОВ "Каргілл" не планує здійснювати експорт зерна з Росії "згідно з обговоренням питань зернового експорту, яке відбулося раніше, і рекомендаціями Міністерства сільського господарства". Водночас компанія пообіцяла, що заплановані на поточний сезон 2022/2023 відвантаження буде виконано "в повному обсязі відповідно до наявної квоти", – пише видання.

Російська "дочка" Cargill також розпочала перегляд свого портфеля активів, пов'язаних з експортом зерна. При цьому, за даними видання, зміни в інших сферах роботи компанії у Росії не плануються.

Cargill входить до великих експортерів російського зерна. У поточному сезоні компанія вивезе приблизно 2,2 млн тонн зерна – майже 4% усіх обсягів експорту російського зерна. За обсягами відвантажень Cargill перебуває на шостому місці з-поміж російських експортерів агропродукції.