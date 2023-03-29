Фонд гарантування знову виставив на продаж столичний ТРЦ "Магелан". Це тринадцята спроба
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову виставив на аукціон активи неплатоспроможного "МР Банку" (раніше – "Сбєрбанк"), які включають дебіторську заборгованість та об’єкти нерухомості, зокрема – торгівельно-розважальний центр "Магелан" у Києві.
Як повідомляє пресслужба Фонду, це буде вже 13-та спроба продати актив.
Торги відбудуться 12 квітня в системі "Prozorro.Продажі".
Одним лотом на продаж виставлено:
- Торгівельно-розважальний центр "Магелан", площею понад 28,5 тис. кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б;
- права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
- майновий комплекс, площею 13 041,3 кв. м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.
Початкова ціна лоту становить 790,95 млн грн.
Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".
Як повідомлялося, у жовтні минулого року Фонд гарантування виставляв на продаж права вимоги за виданими "МР Банком" (колишній "Сбєрбанк") кредитами, у заставі за якими серед іншого майна був ТРЦ "Магелан", зі стартовою ціною 3,16 млрд грн. Однак тоді покупців на актив також не знайшлося.
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