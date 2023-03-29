Імпорт ліків в Україну впав на 38% після п’яти років зростання, – дослідження

Імпорт лікарських засобів в Україну в 2022 році після п’ятилітнього зростання скоротився на 38% порівняно з попереднім роком – до $1,9 млрд з $3,1 млрд.

Згідно з даними дослідження, проведеного маркетинговим агентством Top Lead спільно з фармкомпанією "Дарниця", найбільшими імпортерами ліків в Україну є Німеччина з обсягом імпорту близько $368 млн, Індія ($173 млн), Франція ($31 млн), Італія ($125 млн) і Словенія ($110 млн), передає Інтерфакс-Україна.

При цьому експорт українських лікарів у 2022 році скоротився на 24% порівняно з 2021 роком і склав $238 млн.

Найбільшим покупцем українських лікарських засобів є Узбекистан, куди українські підприємства експортували продукцію майже на $52 млн, що на 36% менше, ніж роком раніше.

Водночас інші країни, що входять до топ-покупців українських ліків, збільшили експорт – Казахстан на 12% (до $32 млн), Литва – на 324% ($23 млн).

"У 2022 році українські компанії перестали продавати ліки до Росії та Білорусі, виріс експорт до Литви та Латвії. Але, незважаючи на це, більшість українського фармацевтичного експорту йде до Азії", – наголошують автори звіту.

Вони також зазначають, що хоча найбільші виробники ліків в Україні мають видані Держлікслужбою GMP-сертифікати, які підтверджують виробництво та контроль ліків відповідно до міжнародних стандартів якості, ЄС поки не визнає цих сертифікатів.

Тому для експорту в ЄС виробник повинен проходити додаткову перевірку регуляторними органами тієї чи іншої країни ЄС.

"Завдання України найближчим часом – домогтися визнання українських сертифікатів у ЄС", – наголосили автори дослідження.