Збитки на 29 мільйонів: НАБУ знайшло ще одну корупційну схему в Академії аграрних наук

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру заступнику директора Наукового інформаційно-аналітичного центру "Торговий дім Національної академії аграрних наук України" (НІАЦ "ТД НААН"), директору та головному бухгалтеру ДП "ДГ Ставидлянське", а також директору приватного товариства.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), їх підозрюють у заволодінні понад 28,5 млн грн коштів державного підприємства.

Дії заступника директора НІАЦ "ТД НААН", якого слідство вважає організатором злочину, кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Його місцеперебування не встановлено, тому про підозру повідомили заочно.

Його спільників затримано, їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, директору ТОВ - ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, маючи значний досвід роботи у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією та широкі зв’язки в Академії, заступник директора НІАЦ "ТД НААН" у співучасті з іншими особами вирішив заволодіти грошовими коштами одного з державних підприємств, що входили до структури НААН.

Відповідно до злочинної схеми, службовці ДП "ДГ Ставидлянське" у 2021 році уклали договори на постачання пшениці та насіння соняшнику з наперед визначеним товариством, яке забезпечувало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю.

"У свою чергу заступник директора центру взяв на себе обов’язки пошуку підприємств-покупців сільськогосподарської продукції, які купляли б продукцію вже за ринковими цінами, відкриття відповідних банківських рахунків та подальшого обготівковування отриманих коштів, їх розподілу між співучасниками вчинення злочину. У підсумку реалізація цієї схеми завдала держпідприємству збитків на суму понад 28,5 млн грн", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у червні 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України Ореста Фурдичка засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабаря за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Тоді ж співробітники Національної поліції затримала керівника держпідприємства одного з інститутів НААН під час отримання хабаря у розмірі 135 тис. грн.

У листопаді 2021 року співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали ще одного директора підприємства Національної академії аграрних наук (НААН) під час отримання $50 тис. хабаря.

Нагадаємо, у грудні 2020 року СБУ затримувала президента НААН у справі про отримання хабара у вигляді позашляховика. За даними на сайті НААН, її президентом є Ярослав Гадзало, він все ще залишається на своїй посаді.

У січні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили президента НААН і ще чотирьох високопосадовців НААН про підозру в причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель, що належали академії. Серед підозрюваних у цій справі також був президент НААН Ярослав Гадзало (на час скоєння злочину – віце-президент).

За даними слідства, протягом 2013-2014 років посадові особи НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі та повинні були використовуватися виключно з дослідними цілями.