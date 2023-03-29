"Роснєфть" оголосила про підписання угоди для збільшення експорту нафти в Індію

Російська національна корпорація "Роснєфть" та державна Indian Oil Corporation уклали угоду про суттєве збільшення постачання російської нафти в Індію та диверсифікацію її сортів.

Як повідомила російська компанія, підписи під документом поставив голова "Роснєфті" Ігор Сєчін та керівник Indian Oil Corporation Ltd. Шрікант Мадхав Вайдья, передає російський Інтерфакс.

Індійська компанія про підписання угоди з "Роснєфтью" на своєму офіційному сайті не повідомляє.

Згідно із повідомленням "Роснєфті", Сєчін під час робочої поїздки до Індії також провів зустрічі з представниками державних відомств країни та керівниками низки найбільших нафтогазових індійських компаній.

Як повідомлялося, напередодні віцепрем'єр РФ Олександр Новак серед досягнень російської нафтової галузі назвав зростання експорту нафти до Індії у 2022 році у 22 рази. При цьому до повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження санкцій Індія імпортувала порівняно незначні обсяги російської нафти, але значно збільшила закупівлі завдяки великим знижкам на сировину з Росії.

Так, у лютому 2023 року імпорт нафти з Росії до Індії зріс до рекордних 1,6 млн барелів на добу (б/д) і тепер перевищує сумарний імпорт традиційних постачальників – Іраку й Саудівської Аравії.