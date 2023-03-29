Данія підняла з дна моря об’єкт, знайдений біля газопроводу "Північний потік-2"

Влада Данії підняла з дна об’єкт, знайдений поблизу газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Як повідомило Данське енергетичне агентство, об’єкт, найімовірніше, був морським димовим буєм і не становив загрози безпеці, передає Радіо Свобода.

Раніше цього місяця Данське енергетичне агентство запросило оператора газогонів "Північний потік", компанію Nord Stream AG, взяти участь в операції з вилучення предмета, знайденого біля газопроводу. Компанія відповіла на цю пропозицію згодою.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив 24 березня, що "критично важливо" ідентифікувати цей обʼєкт.

Інцидент, під час якого сталися підводні вибухи на трубопроводах "Північний потік" у кількох місцях у вересні 2022 року, залишається предметом суперечок між Росією та Заходом. Москва вважає, що до підриву газогонів можуть бути причетні західні спецслужби. Жодна з таких спецслужб, у тому числі американських, своєї причетності до інциденту не визнає.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.