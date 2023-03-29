"Укренерго" домовилось про аварійне постачання електроенергії з 15 операторами країн ЄС

Оператор енергосистеми України – НЕК "Укренерго" – доповилося про багатосторонню аварійну допомогу із 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E.

Відповідна угода про багатосторонню аварійну допомогу набуває чинності сьогодні, повідомляє пресслужба компанії.

"Вона дозволяє "Укренерго" звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії", – зазначається у повідомленні.

У компанії пояснили, що раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, в яких за потреби можна буде запитувати аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, з якими ми не є сусідніми.

"Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, "Укренерго" може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору", – зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

В компанії нагадали, що аварійна допомога – це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами.

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Як повідомлялося, сьогодні європейське енергооб’єднання ENTSO-E дозволило збільшити імпортну потужність в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт.

Водночас максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії в Європу наразі залишається на рівні 400 МВт. Нагадаємо, що з 11 жовтня 2022 року Україна не експортує електроенергію в країни ЄС.