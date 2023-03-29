Бюджетний комітет Бундестагу погодив збільшення військової допомоги Україні на 12 мільярдів євро

Бюджетний комітет німецького Бундестагу в середу, 29 березня, схвалив збільшення видатків на військову підтримку України на 12 мільярдів євро, про які попросили міністерства оборони та закордонних справ країни.

Додаткове фінансування включає 3,2 мільярда євро, які будуть виплачені в 2023 році, та кредитні лінії на період між 2024 і 2032 роками на близько 8,8 мільярда євро, повідомляє Deutsche Welle.

"З цими коштами Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини", – йдеться у заяві трьох членів комітету, які представляють коаліційний уряд.

Як повідомлялося, раніше про те, що Німеччина може збільшити фінансову підтримку України у п'ять разів – із 3 млрд до 15 мільярдів євро – повідомляв тижневик Der Spiegel, посилаючись на конфіденційний лист парламентського держсекретаря Міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу.

Він обґрунтував необхідність виділення додаткових коштів тим, що "через високі матеріальні втрати Збройних сил України необхідні нові поставки матеріалів".

"Для сталого оснащення ЗСУ відповідно до їхніх потреб необхідно негайно укласти численні контракти на закупівлі, які також обґрунтовують платіжні зобов'язання на майбутні бюджетні роки", – йдеться в листі.

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Насамперед планується закупити засоби повітряної оборони, гусеничну бронетехніку, а також боєприпаси до систем озброєнь та артилерії, які Україні постачає Німеччина.

"Без продовження підтримки України існує серйозний ризик, що вона програє у своїй оборонній боротьбі проти російського агресора, з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку", – сказано в листі Мінфіну ФРН.

За даними німецького міністерства закордонних справ, від початку повномасштабної війни Росії проти України уряд ФРН виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку Києва.