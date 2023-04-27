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Новини
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Допомогу від "Метінвесту" за час війни отримали 500 тисяч мирних жителів України, – Forbes

метінвест

У рамках гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" металургійного холдингу "Метінвест" близько 500 000 людей отримали товари першої потреби, а лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки та Кам’янського – медикаменти та обладнання вартістю майже 250 тисяч євро.

Загалом пів мільйона украінців в рамках цього проєкту вже отримали понад 4 000 тонн товарів першої потреби, пише журнал Forbes.

Також "Метінвест" спільно з Protez Hub започаткували програму з протезування. Станом на квітень ініціатива охопила 68 людей, здебільшого ветеранів ЗСУ, що перенесли ампутації кінцівок. 13 із них уже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.

Загалом від початку повномасштабної війни на допомогу мирним жителям України Група спрямувала 40 мільйонів євро і залучила 27 мільйонів євро від донорів поза межами України.

"За рік роботи до гуманітарних ініціатив "Метінвесту" долучилося 400 волонтерів, 10 фондів та громадських організацій, а донорами стали понад 200 компаній з усього світу", – йдеться у матеріалі.

Також "Метінвесту" вдалося не зупиняти програму професійної підготовки молоді у галузі ГМК – восени 2022 року 442 студенти розпочали навчання за інженерними спеціальностями в університеті "Метінвест Політехніка". Для співробітників "Метінвесту" та їхніх дітей ця можливість надається безплатно.

Додатково компанія забезпечує всіх своїх мобілізованих співробітників, яких понад 8 тисяч, бронежилетами, касками та теплим одягом.

Автор: 

благодійність (74) металургія (926) гуманітарна допомога (202) Метінвест (756) Новини компаній (3345)


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абрахамія з арахамовічем не менше людей врятували.
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27.04.2023 09:19 Відповісти
Ахметов за місяц заробляє мільярд на перепродажі електроенергії з державних АЕС. Ця допомога за наші кошти по суті....
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27.04.2023 09:24 Відповісти
Значить Ахметов в твоєму обличчі допомагає людям,можеш гордитися
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27.04.2023 09:32 Відповісти
Немає підстав щоб пишатися... коли мене грабують де підстави?
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27.04.2023 10:36 Відповісти
так в тебе ж нічого не вкрали...
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27.04.2023 10:38 Відповісти
А якщо би не гудів в 2014 році то усього цього могло і не бути,заводи свої би зберіг і так далі
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27.04.2023 09:35 Відповісти
Ахметов (метінвест) купляє нерухомість в ЕС на сотні мільйонів доларів для себе. А українцям найдешевші харчі. Як то кажуть на отєбісь.
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27.04.2023 09:51 Відповісти
А статтю для цього пережовування, також оплачено фондом гудка?
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27.04.2023 10:48 Відповісти
Ахмєтка накупив 1000 т макарон, та й ще за чужі гроші, роздав мешканцям Кам'янського, Кривого Рогу... Зараз заплачу... Починається передвиборча агітація, готуйтесь приймати "благодійну" (від ахмєтова) гречку
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27.04.2023 16:16 Відповісти

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