Один із найбільших у світі постачальників обладнання для металургії Danieli йде з Росії

Компанія Danieli, один із провідних європейських та світових виробників обладнання для металургії, ухвалила рішення про припинення діяльності на території Росії.

Про це повідомляє видання Siderweb.

Представник видання, який був присутній на конференції "Сталь та ідентифікація" в Удіні (Італія), взяв інтерв’ю у голови Ради Директорів Danieli Group Джанп’єтро Бенедетті, в якому той зазначив, що вихід з російського ринку став неминучим у нинішній ситуації.

"Еволюція геополітичних сценаріїв призвела нас до розуміння того, що комерційні відносини та присутність на російському ринку у його нинішньому стані більше неможливі. Тому ми вирішили продати нашу компанію на цій території", – сказав топменеджер.

За його словами, Danieli вже сформувала хороший список зацікавлених покупців.

Раніше, в рамках публікації звіту на офіційному сайті, Danieli заявляли, що у світлі конфлікту, що розвивається в Україні, компанія не тільки продовжує продаж своїх активів у Росії, але й більше не вважає можливим укладання нових контрактів на поставки для російського ринку.

Судячи з інформації, розміщеної на сайті компанії, Danieli в Росії має 2 юридичні особи – Danieli Russia Engineering LLC і Danieli Volga LLC. Danieli Russia Engineering LLC надає послуги зі встановлення та запуску обладнання на заводах, розташованих на території Росії. Danieli Volga LLC є виробничою компанією, яка розробляє та випускає різне обладнання (у першу чергу – для металургійних заводів).

Danieli до початку повномасштабної війни була одним із основних технологічних партнерів українських металургійних компаній. Так, у січні 2022 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" спільно з Danieli завершили ремонт конвертера, а в 2019 році компанії спільно провели реконструкцію дротового стану.

Також Danieli є багаторічним партнером компанії Interpipe, разом з якою у 2012 році компанія відкрила у Дніпрі перший в Україні електрометалургійний завод.

У червні 2021 року група "Метінвест" підписала контракт із Danieli на будівництво нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого та пофарбованого рулону на ММК ім. Ілліча. Загальна сума інвестицій мала скласти понад $1 млрд.