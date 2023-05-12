ЄС прокладе новий інтернет-кабель через Чорне море до Грузії для зменшення залежності від Росії, – ЗМІ

Європейський Союз планує прокласти підводний інтернет-кабель, щоб покращити зв’язок з Грузією і знизити залежність від ліній, що проходять через РФ, на тлі стурбованості щодо вразливості інфраструктури, яка передає глобальні дані.

Як пише Financial Times, йдеться про можливі шпигунство та саботаж, передає Forbes.

Кабель вартістю 45 млн євро звʼяже країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води у Чорному морі. Проєкт спрямований на зниження "залежності регіону від наземних оптоволоконних зʼєднань, які проходять транзитом через Росію", йдеться у програмному документі Європейської комісії.

ЄС та Грузія спільно визначили потребу у чорноморському інтернет-кабелі у 2021 році для покращення цифрового звʼязку в Грузії. Однак, за словами джерел, війна в Україні надала проєкту додаткового імпульсу.

Інтернет-кабелі потрапили під пильну увагу через глобальні побоювання з приводу шпигунства, оскільки наземні лінії та станції, де підводні кабелі виходять на берег, вважаються вразливими для перехоплення урядами, хакерами та зловмисниками.

Стурбованість щодо навмисного саботажу підводних кабелів та іншої морської інфраструктури також зросла після вибухів на газопроводі "Північний потік" у вересні минулого року.

Член Європарламенту та голова делегації з питань Китаю Райнхард Бютікофер сказав, що Росія сигналізувала про свою готовність атакувати інфраструктуру. "З точки зору Росії, якщо вони хочуть завдати шкоди Європейському Союзу, напад на інфраструктурні проєкти був би варіантом для режиму, який абсолютно не поважає міжнародне право", – сказав він.

В даний час проєкт знаходиться на стадії техніко-економічного обґрунтування.

ЄС також планує прокласти окремий електричний кабель дном Чорного моря в межах програми Global Gateway, який зʼєднає Угорщину та Румунію з Грузією та Азербайджаном, щоб зміцнити "безпеку постачання" блоку.

Кабельний проєкт у Чорному морі є частиною ініціативи Єврокомісії Global Gateway. Він спрямований на те, щоб запропонувати країнам, що розвиваються, альтернативу широкомасштабному стратегічному фінансуванню Пекіном фізичної та цифрової інфраструктури по всьому світу, відомому як ініціатива "Один пояс, один шлях" та ініціативи "Цифровий шовковий шлях" відповідно.

Росія є одним із безлічі маршрутів, якими дані переміщуються між Азією та Європою, і є невідʼємною частиною звʼязку в деяких частинах Азії та Кавказу, що викликало стурбованість щодо надмірної залежності від країни у плані звʼязку.

Через РФ проходять важливі інтернет-артерії. Зокрема, так званий кабель "Мрія" протягнувся на 8700 км по території Німеччини, Австрії, Словаччини, України, Росії, Казахстану та Китаю, і контрольний пакет акцій належить російському оператору "Мегафон". Інший під назвою "Європа-Росія-Азія" відправляє дані між Гонконгом і Франкфуртом через Росію приблизно за 156 мілісекунд.