Мобільні лабораторії РГК обстежили 20 тисяч кілометрів газових мереж за рік

У 2022 році мобільні лабораторії РГК провели обстеження 19 780 км газорозподільних мереж, виявивши більше 2500 витоків, що дозволило запобігти втраті газу вартістю понад 1 мільярд гривень.

Як повідомляє пресслужба компанії, зокрема шість сучасних мобільних лабораторій з обладнанням Gazomat обстежили 11 694 км мереж середнього тиску, 6 960 км – низького тиску, 1 126 км – високого тиску.

Загалом, це близько 8% усіх газових мереж, які обслуговують 20 Операторів ГРМ під брендом РГК.

"Перевага мобільних лабораторій у швидкості та високій чутливості датчиків. Автівка з детектором газу рухається зі швидкістю 40 км/год і при цьому може вловлювати найменшу концентрацію газу на поверхні землі", – зауважують в компанії.

Мобільні лабораторії виявили за рік 2 638 витоків газу на мережах. За оцінками фахівців, усунення цих пошкоджень дозволило попередити втрати обсягів газу вартістю більше 1 млрд грн. Тому подібні інвестиції в сучасні діагностичні інструменти швидко окупаються.

В середньому виявляли одне пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів. В минулому році цей показник склав 1 пошкодження на 8,8 км.

"Це свідчить не лише про підвищення ефективності обстежень за рахунок використання мобільних лабораторій, але й про стан мереж, які потерпають від хронічного недофінансування через відсутність коштів в тарифі. І ситуація буде погіршуватись через старіння мереж та недостатність інвестицій в їх модернізацію", – попереджають у РГК.

Читайте також: РГК підключила перший в Україні біометановий завод. ФОТО

Так, наприклад, на початку травня газовики АТ "Чернівцігаз" провели обстеження газових мереж в одному із сіл, що у Кіцманському районі. Ними було виявлено 32 витоки газу на 17 км газопроводів.

Всі місця витоків газу відразу вносять до геоінформаційної системи RGC GIS. В ній містяться найповніші дані про місцезнаходження газопроводів та споруд, діаметри, а також строки експлуатації мереж і обладнання на них. Це полегшує роботу ремонтників, які були направлені до одразу після виявлення витоків газу.

"Виявлені пошкодження були тимчасово усунуті. Більшість мереж в цьому населеному пункті експлуатуються більше 30 років, проте компанія обмежена в можливостях модернізації газових мереж", – пояснює технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

За його словами, обсяг інвестицій в газові мережі АТ "Чернівцігаз", передбачений в тарифі, складає 14 млн грн на рік, тобто 1500 грн на 1 км газогону з 8 854 км газорозподільних мереж, які обслуговує компанія.