"Російські" процесори подорожчали вдвічі після відмови Тайваню виробляти чіпи для Росії

Вартість процесорів російських розробників МЦСТ та "Байкал Електронікс" з початку року збільшилася вдвічі через підвищений попит та вимушене перенесення виробництва на нові іноземні фабрики після відмови Тайваню виробляти чіпи для Росії.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиленням на учасників місцевого ринку обчислювальної техніки.

Ціни зросли на всі лінійки процесорів російських розробників "Байкал Електронікс" та МЦСТ (розробляє процесор "Ельбрус"), повідомив гендиректор виробника серверів "Промобіт" Максим Копосов.

Гендиректор "Норсі-Транс" (виробляє сервери та системи накопичення даних) Сєргєй Овчінніков уточнив, що вартість вітчизняних процесорів з початку року подвоїлася.

"Виробництво російських чіпів на іноземних фабриках ускладнилося, логістичні ланцюжки подовжилися і, відповідно, вартість кінцевого компонента збільшилася", – пояснив він.

Виробництво чіпів російської розробки Baikal T1000 розпочалося у 2016 році на тайванській TSMC. Однак після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тайванська фабрика TSMC відмовилася від співпраці з російськими компаніями та відвантаження готових партій компонентів.

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Однак місцеві виробники електроніки визнають, що Baikal T1000 не призначений для високопродуктивної обчислювальної техніки, тому для його виробництва не обов'язково залучати новітні фабрики в Тайвані і можна знайти підрядників в інших країнах.

Крім того, до Росії попри санкції продовжують потрапляти іноземні процесори. Так, частка чіпів Intel на місцевому ринку у 2022 році зросла на 9% – до 782 тис. штук. Всього на іноземні компоненти припало близько 90% імпорту в РФ, при цьому їхня митна вартість за рік також збільшилася вдвічі.