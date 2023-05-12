Мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо за тиждень на 0,7-1,2 гривні за літр

Упродовж тижня із 5 по 12 травня пальне у середньому подешевшало на 0,7-1,21 грн за літр. Ціни на бензин А-95 знизилися на на 78 копійок, на А-95+ – на 70 копійок, а на дизпаливо – на 1,21 грн: до 45,69 грн/л, 47,88 грн/л і 44,50 грн/л відповідно.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Ціни на бензин А-95 найбільше знизилися у преміум-мережах: ОККО й WOG за цей період скинули в ціні по 2 грн на літрі – до 46,99 грн/л. Подешевшали у цих мережах АЗК і бензин А-95 та дизпаливо: на 1,01 грн – до 49,99 грн і на 3 грн – 44,99 грн/л відповідно.

У таких мережах як SOCAR, "Укрнафта" та інших бензин А-95 подешевшав на гривню на літрі – до 41,5-47,99 грн/л відповідно. Мережа АЗК SOCAR скинула гривню на літрі й на 95-преміум – до 49,99 грн/л.

Найбільша столична мережа АЗС – KLO – знизила ціни на всі види пального: А-95 подешевшав на 1,7 грн – до 45,29 грн/л, А-95 з покращеними показниками якості – на 2 грн, до 46,99 грн/л, а дизпаливо – на 2,7 грн, до 43,29 грн/л.

Решта мереж відкоригували ціну на звичайний А-95 на 14-75 копійок, тож наразі його можна придбати у діапазоні 40-47,99 грн/л.

Дизельне пальне дешевшало упродовж минулого тижня дещо активніше порівняно з бензинами, скинувши в ціні від 10 копійок до 3 гривень на літрі, – і тепер його можна придбати за ціною від 40,9 грн/л до 47 грн/л.

При цьому в таких мережах як "Укрнафта", "Автотранс", Chipo дизпаливо подешевшало на 1 грн, 2 грн і 77 копійок – до 43,5 грн/л, 43,98 грн/л і 41,8 грн/л відповідно.