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Київський метрополітен зменшить інтервали між поїздами і відновить роботу вестибюлів на 9 станціях (оновлено)

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Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити тимчасово зачинені вестибюлі низки станцій столичного метрополітену.

Як повідомили у пресслужбі КМВА, зачинені з початку повномасштабного вторгнення вестибюлі орієнтовно з 14 травня ідновлять роботу на 10 станціях:

  • "Чернігівська";
  • "Лівобережна";
  • "Нивки";
  • "Святошин";
  • "Героїв Дніпра";
  • "Оболонь";
  • "Контрактова площа";
  • "Васильківська";
  • "Харківська";
  • "Позняки".

Згодом у пресслужбі КМДА уточнили, що вестибюлі на дев'яти з цих станцій відновлять роботу з 15 травня. Водночас на станції "Оболонь" один із вестибюлів буде і надалі зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

Крім того, з 15 травня між поїздами метрополітену скоротять інтервали.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", – додали у Київській міські адміністрації.

Автор: 

КМДА (863) Київ (4678) Метрополітен (611)


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