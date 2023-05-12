Київський метрополітен зменшить інтервали між поїздами і відновить роботу вестибюлів на 9 станціях (оновлено)
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити тимчасово зачинені вестибюлі низки станцій столичного метрополітену.
Як повідомили у пресслужбі КМВА, зачинені з початку повномасштабного вторгнення вестибюлі орієнтовно з 14 травня ідновлять роботу на 10 станціях:
- "Чернігівська";
- "Лівобережна";
- "Нивки";
- "Святошин";
- "Героїв Дніпра";
- "Оболонь";
- "Контрактова площа";
- "Васильківська";
- "Харківська";
- "Позняки".
Згодом у пресслужбі КМДА уточнили, що вестибюлі на дев'яти з цих станцій відновлять роботу з 15 травня. Водночас на станції "Оболонь" один із вестибюлів буде і надалі зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
Крім того, з 15 травня між поїздами метрополітену скоротять інтервали.
"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", – додали у Київській міські адміністрації.
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