Київський метрополітен зменшить інтервали між поїздами і відновить роботу вестибюлів на 9 станціях (оновлено)

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити тимчасово зачинені вестибюлі низки станцій столичного метрополітену.

Як повідомили у пресслужбі КМВА, зачинені з початку повномасштабного вторгнення вестибюлі орієнтовно з 14 травня ідновлять роботу на 10 станціях:

"Чернігівська";

"Лівобережна";

"Нивки";

"Святошин";

"Героїв Дніпра";

"Оболонь";

"Контрактова площа";

"Васильківська";

"Харківська";

"Позняки".

Згодом у пресслужбі КМДА уточнили, що вестибюлі на дев'яти з цих станцій відновлять роботу з 15 травня. Водночас на станції "Оболонь" один із вестибюлів буде і надалі зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

Крім того, з 15 травня між поїздами метрополітену скоротять інтервали.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", – додали у Київській міські адміністрації.