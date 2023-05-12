Країни "Великої сімки" шукають спосіб направити заморожені активи Росії на відбудову України, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" (G7) під час зустрічі у Японії серед іншого обговорюють, яким чином можна направити Україні заморожені активи РФ.

У якості одного з варіантів обговорюється можливість вилучити прибуток, який можна отримати від конфіскованих активів, щоб обійти юридичні бар'єри, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на The Japan Times.

"Група семи" обговорює способи передати Україні блоковані російські активи, причому юридичні тонкощі та обмеження, що діють у країнах G7, ускладнюють процес передачі, заявило в п'ятницю джерело, знайоме з ходом дискусії", – зазначає японське видання.

У середині квітня видання Die Welt із посиланням на неоприлюднений документ Єврокомісії (ЄК) повідомило, що європейські юристи дійшли висновку, що ЄС зрештою колись буде зобов'язаний повернути Росії заморожені резерви ЦБ РФ. Проте чиновники ЄС дійшли висновку, що "резерви можна інвестувати і, як мінімум, передати Україні отримані від цього відсотки".

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Напередодні речник Єврокомісії Крістіан Віганд сказав, що в ЄС вивчають можливість використання заморожених російських активів приватних осіб та організацій, внесених до списків санкцій Європейського Союзу, але Євросоюз має при цьому дотримуватися правових норм. Він нагадав, що держави-члени також ведуть дискусії щодо заморожених російських державних активів, які належать Центробанку Росії. Він додав, що тема використання активів російського походження для України є однією з найактуальніших у переговорах із США.