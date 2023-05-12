Україна втрачає 30 мільярдів щороку через тіньовий ринок алкоголю й тютюну, – Федоров

Через тіньовий ринок алкогольних напоїв і тютюнових виробів Україна втрачає понад 30 млрд грн надходжень держбюджету щороку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, кожну п’яту пачку сигарет і кожну третю пляшку алкоголю в Україні продають нелегально.

"Через це люди отримують підроблену та контрафактну продукцію. А країна втрачає понад 30 млрд грн надходжень держбюджету щорічно", – зазначив віцепрем’єр.

Федоров наголосив, що міністерство разом із партнерами готує революційне рішення – усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці алкогольної та тютюнової продукції фіксуватимуться в е-системі. А на кожен товар наноситиметься DataMatrix-код, який можна просканувати через "Дію" та отримати необхідну інформацію про товар.

"Впровадження електронної системи зменшить обсяги нелегального ринку цих продуктів та на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку", – додав він.

Якк повідомлялося, у січні Верховна Рада підтримала запровадження електронного акцизу на алкоголь та сигарети