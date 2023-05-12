Київський онкологічний центр витратить 32 мільйони на ремонт одного поверху будівлі за завищеними цінами

Комунальне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" КМДА 9 травня за результатами тендеру замовило фірмі "Промін Буд Сервіс" капремонт приміщень п’ятого поверху радіологічного корпусу за 32 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з угодою, до кінця року потрібно завершити капремонт приміщень п’ятого поверху радіологічного корпусу.

При цьому ціни у підсумковій відомості ресурсів без ПДВ значно перевищують ціни з відкритих джерел.

Наприклад, медичний лінолеум Polyflor Modena PuR, на який витратять 1,5 млн грн, коштує 3 520 грн за квадратний метр. В інтернет-магазині "Pidloga" його продають гуртом вдвічі дешевше – по 1 550 грн.

Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 із зерном 0,07 мм на суму 1 млн грн обійдеться у 128 грн за кілограм. В інтернет-магазинах відро об’ємом 5 л можна знайти по 270-312 грн. Воно важить 8,5 кг, тобто в перерахунку на вагу ціна складає 32-37 грн/кг. Це в 3,5-4 рази дешевше.

Стіновий відбійник-дошка WG 200 на 1 млн грн коштує 3 360 грн/м. В інтернет-магазині "Будлея" ця продукція турецької фірми "Arfen" на 44% дешевша – 2 333 грн/м. У грудні 2022 року на іншому тендері Центру щодо цього ж корпусу, виграному іншою фірмою, такий самий відбійник із заглушками CG50 коштував на 40% дешевше – 2 394 грн/м.

Адгезійна ґрунтовка Ceresit Бетонконтакт СТ 19 на суму 225 тисяч гривень коштує 272 грн за кілограм. В "Епіцентрі" її продають залежно від фасування по 87-103 грн/кг. Це у 2,5-3 рази дешевше.

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Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов, хоча декілька компаній подавали анонімні скарги на дискримінаційні, на їх думку, умови тендеру.

"Промін Буд Сервіс" зі статутним капіталом усього 100 гривень зареєстрована у 2016 році в Києві за адресою масової реєстрації вул. Хоткевича, буд. 12, оф. 177. Засновником фірми вказаний Андрій Цвильов з окупованого Донецька, а директором – Олег Секретар.

Керівником Київського онкоцентру з березня 2023 року є Тетяна Говоруха. На сайті лікарні вона вказана як "Заступник директора з ядерної медицини та радіології, лікар радіолог вищої категорії".