Євросоюз пропонує зупинити експорт російської нафти трубопроводом "Дружба" до Польщі та Німеччини, – ЗМІ

Європейський Союз запропонував у межах одинадцятого пакету санкцій офіційно припинити транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" до Німеччини та Польщі.

Як пише Bloomberg, виняток буде зроблений для Угорщини, Чехії та Словаччини, які отримують нафту південною гілкою трубопроводу, що проходить через Україну.

Раніше Німеччина та Польща вже припинили отримувати російську нафту "Дружбою", тому відповідне рішення носитиме скоріше символічний характер. Водночас включення пропозиції до пакету санкцій вимагає погодження всіх країн ЄС, перемовини щодо нових обмежень ще триває.

У 2022 році Німеччина та Польща загалом отримували через північну гілку трубопроводу близько 480 тис. барелів нафти на день. Чехія, Угорщина та Словаччина імпортували майже 290 тис. барелів на день.

Як зазначає видання, через відмову від поставок "Дружбою" нафтопереробні заводи були змушені розробити складніші маршрути доставки нафти від альтернативних постачальників.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".