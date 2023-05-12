Путіну бракує грошей: Для росіян вигадали новий податок на війну з Україною

У Держдумі Росії готують законопроєкт про запровадження "податку на розваги" для росіян, кошти від якого планують спрямувати до анонсованого Владіміром Путіним фонду допомоги мобілізованим та окупаціній російській армії в Україні.

Про розробку відповідного законопроєкту повідомив депутат Держдуми РФ від КПРФ Міхаіл Матвєєв, пише російський "Коммерсант".

"Готую законопроект про відрахування 1% з рахунку в кафе/ресторані/нічному клубі до фонду допомоги сім'ям мобілізованих та армії. Такий цільовий податок на розваги у період воєнного часу", – повідомив Матвєєв.

За його словами, це буде "необтяжлива націнка, менша за звичайні чайові", проте в масштабах країни вдасться зібрати "величезну суму".

Кошти можуть перераховуватися до державного фонду, створення якого Путін анонсував у своєму посланні до Федеральних зборів.

Раніше у Держдумі вже пропонували стягувати з росіян військовий податок у розмірі 2-3% для фінансування окупаційної армії в Україні.

На початку квітня російський президент Владімір Путін створив державний фонд підтримки учасників спецоперації "Защиники отчизны". Згідно з його указом, фонд надаватиме підтримку ветеранам російської окупаційної армії в Україні, а також учасникам бойових дій на підконтрольних Росії територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року. Фінансувати ж його планується за рахунок федерального бюджету, а також добровільних внесків, пожертв та інших джерел.

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Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-квітня зріс до 3,42 трильйона рублів, це на 843 мільярди рублів більше, ніж передбачено планом на увесь 2023 рік (2,93 млрд рублів).

Через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.

Згодом стало відомо, що Слідчий комітет Росії (СКР) масово перевіряє сплату податків популярними російськими блогерами, їм загрожує відкриття кримінальних справ та зобов’язання доплатити у російський бюджет нараховані силовиками суми. Держдума також розглядає ряд екзотичніших ініціатив, покликаних залучити додаткові кошти до російського бюджету.