Завантаження зерна на залізниці впало вдвічі через проблеми з експортом, – "Укрзалізниця"

За першу декаду травня на мережі залізниці України навантажено 454 тис. тонн зернових вантажів, це майже вдвічі менше, ніж на початку року.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов розповів під час наради за участі представників аграрного бізнесу, повідомляє галузеве видання Rail.insider.

Він уточнив, що за перші 10 діб травня навантаження зернових становило 454 тис. тонн, або 45,4 тис. тонн на добу. Таким чином, частка зернових у загальній структурі навантаження впала до 14% (два тижні тому вона становила майже 21%).

Ткачов нагадав, що у січні та лютому середньодобове навантаження зернових сягало приблизно 100 тис. тонн. Тобто показник скоротився понад удвічі.

Зокрема, на експорт у травні перевезено 391 тис. тонн зернових. Із них у напрямку портів – 241 тис. тонн, а через західні прикордонні переходи – 150 тис. тонн. Це також фактично вдвічі менше, ніж вантажили зазвичай.

"Якщо така динаміка буде зберігатися, то за місяць зможемо перевезти лише 1,2 млн тонн. Хоча минулого місяця ми 2,1 млн тонн перевезли, а загалом, у піковий період, везли майже 3,5 млн тонн. Цей темп дуже низький через проблеми на кордонах: вдвічі впала передача. Також майже у 2,5 раза впало вивантаження у морських портах (через блокування роботи "зернового коридору" Росією, – ред.)", – зауважив представник "Укрзалізниці".

Він додав, що зараз у портах Великої Одеси вивантажується 297 вагонів на добу (у квітні було 600-700). Також скоротився і обсяг передачі зернових через західні прикордонні переходи – до 328 вагонів на добу.

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Як повідомлялося, за даними "Укрзалізниці", передача вагонів з аграрною продукцією на прикордонних переходах з Польщею у травні впала в 2-4 рази порівняно з березнем, а на прикордонних станціях накопичилась велика кількість вагонів.

Експорт української аграрної продукції значно ускладнився у квітні, після того, як низка країн ЄС заблокували імпорт та транзит українського зерна. Водночас дії Росії обумовили нестабільну роботу "зернового коридору".

З 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено. Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Водночас упродовж 8-9 травня жодне судно в межах "Зернової ініціативи" не перевірялося через дії представників РФ. 17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.