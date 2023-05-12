В Україні заблоковані активи 200 підсанкційних осіб, їх можна стягнути на користь держави, – Мін’юст

Наразі в Україні відомо про 230-250 активів підсанкційних осіб, які можна стягнути на користь держави.

Про це під час пресконференції повідомила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих, передає Укрінформ.

"На сьогодні у нас є 27 рішень РНБО, якими застосовано санкції блокування до близько 6800 осіб. Активи виявлено у 230-250 осіб. Якщо говорити про якісь значні групи активів, то ми на сьогодні маємо орієнтовно інформацію про 30-50 таких великих активів", – уточнила вона.

Богатих нагадала, що стягувати активи підсанкційних осіб можливо тоді, коли до них після 24 травня 2022 року застосовано санкції блокування, передбачені змінами до закону про санкції.

І ці зміни, за її словами, є унікальним інструментом, що запровадила Україна і якого ніде нема у світі. Інші умови, необхідні для стягування активів, зауважила Богатих, – це наявність цих активів у підсанкційної особи на території України і підстави для застосування санкцій стягнення.

"Після появи відповідних указів президента на підставі рішень РНБО Мін'юст набуває повноважень щодо перевірки підсанкційних осіб на наявність активів і підстав для застосування санкцій стягнення", – пояснила директорка Департаменту Мін'юсту.

На сьогодні, за її словами, Міністерство юстиції подало 20 позовів щодо таких осіб з великими активами, з яких задоволено 19 і 17 набрало чинності. Не набрало чинності поки що рішення по підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці та по колаборанту і гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Володимиру Сальдо.

Водночас Богатих переконана, що оскільки РНБО зараз досить активно приймає нові рішення про санкції щодо осіб, які ведуть ворожу до України політику, то кількість таких осіб із активами в Україні буде збільшуватися.

При цьому вона не змогла назвати суми великих активів, які можуть бути стягнуті на користь держави.