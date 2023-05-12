Валютний виторг від експорту чорних металів з початку року впав у 3,2 раза

Металургійні підприємства України в січні-квітні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $823,41 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, на чорні метали за цей період припало 6,18% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15,65% за січень-квітень 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

У квітні надходження від експорту чорних металів становили $239,72 млн, тоді як попереднього місяця – $226,61 млн.

При цьому Україна за чотири місяці поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 27,4% – до $360,8 млн. У квітні ввезено продукції на $100,22 млн.

Крім того, у січні-квітні Україна скоротила експорт металовиробів на 0,6% – до $334,07 млн. У квітні їх експортовано на $90,86 млн.

Водночас імпорт металовиробів у перші чотири місяці року зріс на 11,1% – до $221,72 млн. У квітні в Україну поставлено цієї продукції на $47,42 млн.

Як повідомлялося, металургійні підприємства України в січні-березні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів у 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $583,69 млн з $2,36 млрд.