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Новини
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Інвестори призупинили виконання майже всіх угод про видобуток газу на умовах УРП, – Міненерго

газа,добыча

Інвестори через повномасштабну війну призупинили реалізацію майже всіх угод про розподіл продукції (УРП), укладених у нафтогазовій галузі.

Про це заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров заявив на українсько-швейцарському бізнес-форумі в Лугано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, призупинено роботу над виконанням угод про розподіл продукції. На сьогоднішній день одна компанія – ТОВ "ВЕЛЛ КО" – веде видобуток на умовах угоди про розподіл продукції, оскільки ця область (Угнівська ділянка, Івано-Франківська обл., – ред.) знаходиться у межах мінімальних ризиків", – сказав заступник міністра.

Сафаров уточнив, що в інших випадках йдеться про нафтогазові ділянки у Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, які знаходяться на територіях бойових дій або поблизу них.

За словами чиновника, загалом повномасштабна війна негативно вплинула на нафтогазовидобувну галузь, зокрема, призвела до вимушеної зупинки видобутку на ряді родовищ, особливо у перші місяці.

"Більшість газовидобувних компаній, особливо приватних, не інвестували в діючі та нові проєкти", – назвав заступник міністра ще один із наслідків бойових дій.

Водночас Сафаров зауважив, що завдяки деокупації Збройними силами України частини територій приблизно з липня 2023 року, видобуток природного газу почав збільшуватися і склав за підсумками року 18,5 млрд куб. м, що на 6,7% менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Заступник міністра додав, що уряд України ухвалив низку рішень щодо підтримки газодобувних підприємств та зниження залежності країни від імпортного природного газу. Так, зокрема, було запроваджено диференційовану рентну плату за користування надрами та розширено гарантії щодо її перегляду.

За його словами, для того, щоб зберегти та збільшити обсяги видобутку вуглеводнів, державі необхідно ухвалити ще низку важких та комплексних рішень.

"Необхідно створити привабливі фіскальні умови, зокрема для покладів нетрадиційних вуглеводнів. І ми працюємо над продовженням дерегулювання нафтогазової галузі", – додав заступник міністра.

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Як повідомлялося, наприкінці 2020 року Україна підписала Угоди про розподіл продукції на Софіївській, Угнівській, Балаклійській, Іванівській, Зінківській, Бузівській та Берестянській вуглеводневих ділянках.

Зокрема, йдеться про УРП з держкомпанією "Укргазвидобування" по Берестянській, Бузовській, Балаклійській та Іванівській дільницях, "ДТЕК" Ріната Ахметова – по Зінківській, "Гео Альянс" Віктора Пінчука – по Софіївській, "ВЕЛЛ КО" – по Угнівській.

У листопаді 2021 року Україна підписала ще одне УРП – з ЕР Ukraine B.V. (засновники – чеська EP Power Europe та словацька NAFTA) – у межах Грунєвської та Охтирської вуглеводневих ділянок на 50 років.

Автор: 

газ (7924) видобуток (1752) Кабмін (7745) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+5
Мабуть 78 % відають державі як в Норвегії чи в нас їм гарантували 0 державі
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12.05.2023 20:59
+5
Де у владі соросяти? Там коломойсяти, сівковсята, портновсяти, тадеєвсята.
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14.05.2023 16:57
+2
,,Держава не ефективний власник,, - з цією мантрою усі соросята при владі вважають що ринкова економіка все сама врегулює. Якщо так, тоді влада із захмарними зарплатами не потрібна, а в суспільстві запанує закон джунглів. Справді, працьовитий наш народ хоче жити як у Норвегії, а наші керівники вже живуть як саудівські шейхи. Висновок - на виборах думати власною головою а не телевізором чи то плюсами чи то п'ятим каналом.
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12.05.2023 23:03
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Знову Газ , с нього усе починалося
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12.05.2023 19:20 Відповісти
Мабуть 78 % відають державі як в Норвегії чи в нас їм гарантували 0 державі
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12.05.2023 20:59 Відповісти
А може пора послати цих інвесторів нах...й? Взагалі то по Конституції надра належать народу, ні?
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12.05.2023 21:49 Відповісти
Чому ні?
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12.05.2023 22:32 Відповісти
Ну от і будуть ті надра належати народу на глибині від кілометра до десяти!
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13.05.2023 01:15 Відповісти
Щось маєте проти Конституції України?
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13.05.2023 01:23 Відповісти
,,Держава не ефективний власник,, - з цією мантрою усі соросята при владі вважають що ринкова економіка все сама врегулює. Якщо так, тоді влада із захмарними зарплатами не потрібна, а в суспільстві запанує закон джунглів. Справді, працьовитий наш народ хоче жити як у Норвегії, а наші керівники вже живуть як саудівські шейхи. Висновок - на виборах думати власною головою а не телевізором чи то плюсами чи то п'ятим каналом.
показати весь коментар
12.05.2023 23:03 Відповісти
"Закон джунглів" забезпечив позитивний відбір живих істот і появу людини! А ти своїм соціалізьмом намагаєся перетворити homo sapiens на homo sovieticus!

За "п'ятий канал" тобі окреме лопатой по ****, Андруша Єрмак
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13.05.2023 01:17 Відповісти
Де у владі соросяти? Там коломойсяти, сівковсята, портновсяти, тадеєвсята.
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14.05.2023 16:57 Відповісти

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