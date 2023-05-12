Telegram і Facebook сплатили до держбюджету Росії всі накладені місцевими судами штрафи

Соціальна мережа Facebook (належить забороненій у Росії корпорації Meta) і заснований росіянином Павлом Дуровим месенджер Telegram сплатили всі судові штрафи в Росії, щодо яких були відкриті виконавчі провадження.

Про це розповів голова російської Федеральної служби судових приставів Дмітрій Арістов, пише місцеве видання "Коммерсант".

"Можу запевнити, що службою проводиться робота з примусового стягнення штрафів, винесених щодо міжнародних компаній за порушення російського законодавства", – додав Арістов.

Російські суди в останні роки масово штрафують іноземні соціальні мережі та месенджери за відмову видаляти публікації на вимогу влади РФ.

Зокрема, у грудні 2021 року російський суд наклав на компанію Meta оборотний штраф у розмірі 1,9 млрд рублів. За публікацію дописів про російське вторгнення в Україну та військові злочини російської окупаційної армії навесні 2022 року Роскомнагляд заблокував Facebook та Instagram, а Тверський суд Москви визнав Meta екстремістською організацією.

У лютому 2022 року Telegram виплатив до російського бюджету штрафи за трьома виконавчими провадженнями на загальну суму 11 млн руб.

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Як повідомлялося, у березні 2021 року створений з ініціативи Владіміра Путіна та Дмитра Мєдведєва Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) інвестував у Telegram спільно з Mubadala Investment Company.

Перед цим засновник Telegram Павєл Дуров визнав, що месенджер заблокував низку опозиційних російських каналів. За словами Дурова, ці канали публікували телефонні номери та адреси суддів, прокурорів та силовиків, причетних до придушення протестних акцій у РФ. Він навів як приклад заклики до насильства, що містилися в одному з таких каналів, заявивши, що подібне використання Telegram прямо суперечить правилам. Серед причин закриття каналів він вказав на необхідність випустити екстрене оновлення месенджера для iOS, яке нібито не дозволяла зробити компанія Apple.

У червні 2020 року Роскомнагляд відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова співпрацювати з російськими правоохоронними органами та "протидіяти тероризму та екстремізму".