Бельгія виділить Україні 92 мільйона євро за рахунок податків на заморожені російські активи

Бельгійський уряд оголосив про схвалення нового пакету допомоги Україні в обсязі 92 млн євро, фінансування буде здійснено за рахунок податків на російські активи, заморожені в країні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, половина цієї суми призначена для воєнної допомоги. Йдеться про постачання бронетехніки, зброї та боєприпасів, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, 46 млн євро буде направлено "на підтримку населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності".

Наприкінці березня бельгійський уряд оголосив, що використатиме доходи від оподаткування російських активів, заморожених у країні, для прямої підтримки України, а також для інтеграції українців у Бельгії. Тоді згадувалась сума близько 625 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.