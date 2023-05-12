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Новини
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Зеленський увів санкції проти співвласників "Запоріжсталі" Ахметова. З ними пов’язані Путін і Трамп

путин,трамп

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо осіб, пов’язаних із металургійним комбінатом "Запоріжсталь".

Про це президент повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", – написав Зеленський.

Згідно із додатками до указу президента №275/2023 від 12 травня, яким введено в дію рішення РНБО про санкції, до санкційних списків внесено 13 громадян Вірменії. До них застосовано максимальний перелік санкцій строком на 50 років.

Крім того, санкції на 50 років запроваджено щодо 28 юридичних осіб. Серед них – російська держкорпорація "ВЕБ.РФ", зареєстрована у Великій Британії Global Steel Investments Limited, зареєстрована на Багамах Eastrade Ltd., а також низка компаній, зареєстрованих на Кіпрі та у інших юрисдикціях.

За даними у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, станом на кінець минулого року 47% акцій "Запоріжсталі" належить зареєстрованій у Нідерландах холдинговій компанії Metinvest B.V. Ріната Ахметова та Вадима Новинського, яка здійснює операційний контроль над підприємством (у "Метінвесті" повідомляли, що групі опосередковано належить ще 3% акцій "Запоріжсталі").

Ще 12,35% акцій прямо володіє зареєстрована у Великій Британії Global Steel Investments Limited, 24,5% акцій належать цій же компанії опосередковано через ПІІ "Київ Секюрітіз Груп".

Крім того 11,22% належить багамській Eastrade Ltd. через ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент", яка має зв'язки із Global Steel Investments через ПІІ "Київ Секюрітіз Груп".

Нагадаємо, у травні 2010 року Midland Resources Holding Limited (Гернсі, Велика Британія) Едуарда Шифріна та Олександра Шнайдера продала до 50% акцій "Запоріжсталі" групі російських інвесторів, інтереси якої представляли "Внєшекономбанк" (зараз ВЕБ.РФ) та ІК "Тройка Діалог". Потім, у липні 2012 року, "Метінвест" оголосив про консолідацію разом із групою інвесторів 50,0032% акцій "Запоріжсталі".

Детально про схему продажу майже 50% акцій "Запоріжсталі" у 2010 році писала Financial Times, яка встановила, що компанія Шифріна та Шнайдера отримала від росіян за свій пакет акцій $850 мільйонів. Частину цих коштів Шнайдер витратив на добудову спільного з Дональдом Трампом хмарочосу Trump International Hotel and Tower Toronto.

Ще $100 млн мали передати через підставні компанії на Кіпрі та інших місцях тим, хто організував угоду. За судовим свідченням Шифріна, ним був колишній голова Державного управління справами України Ігор Бакай, який тоді жив у Москві.

FT тоді дійшла висновку, що ВЕБ.РФ тоді сам оплатив всю ціну викупу акцій "Запоріжсталі" і в результаті отримав контроль над часткою Midland у сталеливарній компанії.

Головою наглядової ради ВЕБу був тодішній прем'єр-міністр РФ Владімір Путін, а Росія до анексії Криму і початку війни у 2014 році активно нарощувала економічну присутність у східній Україні, отримуючи контроль над промисловими активами безпосередньо чи через дружніх олігархів.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) Запоріжсталь (33) Зеленський Володимир (2508) путін володимир (1053) санкції (4379) Метінвест (756) Трамп Дональд (625)


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Топ коментарі
+7
Укррудпром


Нинішній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма є колишнім генеральним директором «Запоріжсталі».

Ростислав - син проросійського політика і соратника Віктора Медведчука Ігоря Шурми.

Тому Шурма, який очолював «Запоріжсталь» 7 років, не просто черговий менеджер «Метінвесту» Ахметова на чолі спільного бізнесу з іноземцями. Це також результат таємного компромісу з російськими акціонерами Запорізького металургійного комбінату.

Зірки вишикувалися таким чином, що позбувшись міноритарного партнера по «Метінвесту» Вадика Малхасяна-Новинського, Ахметов отримав ще одне щастя у вигляді можливості позбутися росіян на «Запоріжсталі»

Держава робить для Ахметова чорну роботу в металургії.
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13.05.2023 20:41
+5
"Дружніх олігархів"? Якось надто дружньо сказано.
Шифріни, шифіри, шухрічі, шустери, шарії, шарапови... Як ви їх розрізняєте?
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13.05.2023 00:32
+5
а ахмєтов нє бандіт, нє афєріст, і нє сєпар? протів нього санкції ніззя?
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13.05.2023 14:04
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хтось бубі правильний список рабіновічєй підсунув...
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12.05.2023 22:05 Відповісти
"Дружніх олігархів"? Якось надто дружньо сказано.
Шифріни, шифіри, шухрічі, шустери, шарії, шарапови... Як ви їх розрізняєте?
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13.05.2023 00:32 Відповісти
Треба думати що старий і кволий Ахмет поділився з кім треба. А як іще це розуміти? Чи може хтось чув потужний «патріотичний» гудок
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13.05.2023 02:21 Відповісти
Вот така буде і перемога !
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13.05.2023 06:54 Відповісти
Х..... здавна надавав матдопомогу Рижому. А Рижий прибивав свою табличку, брав за це 300 лямів А потім Ахметка з ***** православною повернули ВЕБу кредит. А посередники (Бакай з Медведчуком) нікого не обчистили ? Раніше вони з бабушкою української корупції донецьких опустили більш як на півярда.
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13.05.2023 07:04 Відповісти
І тут маланці Україну розпродують.
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13.05.2023 08:19 Відповісти
а ахмєтов нє бандіт, нє афєріст, і нє сєпар? протів нього санкції ніззя?
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13.05.2023 14:04 Відповісти
Так він же "позаштатний" синок Кучми, а той пам'ятник, всій нашій мафії. Ніз-з-зя!
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14.05.2023 08:10 Відповісти
Можливо, але старшим у Кучми завжди був володар Васі Голоборотько.
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14.05.2023 17:14 Відповісти
Укррудпром


Нинішній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма є колишнім генеральним директором «Запоріжсталі».

Ростислав - син проросійського політика і соратника Віктора Медведчука Ігоря Шурми.

Тому Шурма, який очолював «Запоріжсталь» 7 років, не просто черговий менеджер «Метінвесту» Ахметова на чолі спільного бізнесу з іноземцями. Це також результат таємного компромісу з російськими акціонерами Запорізького металургійного комбінату.

Зірки вишикувалися таким чином, що позбувшись міноритарного партнера по «Метінвесту» Вадика Малхасяна-Новинського, Ахметов отримав ще одне щастя у вигляді можливості позбутися росіян на «Запоріжсталі»

Держава робить для Ахметова чорну роботу в металургії.
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13.05.2023 20:41 Відповісти
ЗНОВУ ПОКАЗУХА ВІД Зе ВІД ЯКОЇ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НІ ХОЛОДНО НІ ГАРЯЧЕ
СИН КУЧМИ АПЛОДУЄ СТОЯЧИ
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14.05.2023 00:54 Відповісти
Чогось порошенко не вводив. Да і Фірташ був при ньому в шокляді, бо профінансував передвиборну кампанію сивочолого.
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14.05.2023 11:07 Відповісти
Коломойский уже отдал ворованные через ПриватБанк 5,5 млрд.дол....или просто поделился с партнёром ''по творчеству"? ....
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14.05.2023 22:48 Відповісти
порох каломойшу слегка прижал - и мудрий зембированный народ вонять начал на каждом углу какой порох херовый
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15.05.2023 11:06 Відповісти
А керував комбинатом Шурма -зараз в офісі президента
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14.05.2023 18:39 Відповісти
Зе багато чого не вводив
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14.05.2023 18:41 Відповісти
Що йому напишуть -те він і введе.А потім єрмаки та арахламідії виведуть у свої кишені.
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14.05.2023 22:31 Відповісти
SI

Предприятия «подотчетны» заместителю руководителя ОП Шурме (список не исчерпывающий)

Организация | Руководитель
Министерство энергетики | Герман ГалущенкоНКРЭКУ | Константин УщаповскийЭнергоатом | Петр КотинГосударственный энерготрейдер ЭКУ | Виталий БутенкоУкраинские распределительные сети | Михаил ИльницкийОГТСУ | Дмитрий ЛиппаФонд госимущества | Рустем УмеровУкрнафта | Сергей КорецкийГосударственная инспекция ядерного регулирования | Олег КориковГосударственный трейдер Укруголь | Александр ХейлоЦентрэнерго | Владимир ЕгоровОператор рынка | Александр ГавваГослесагентство/ДП Леса Украины | Юрий БлоховецМотор Сич | Алексей Никифоров
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14.05.2023 19:50 Відповісти

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