Зеленський увів санкції проти співвласників "Запоріжсталі" Ахметова. З ними пов’язані Путін і Трамп

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо осіб, пов’язаних із металургійним комбінатом "Запоріжсталь".

Про це президент повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", – написав Зеленський.

Згідно із додатками до указу президента №275/2023 від 12 травня, яким введено в дію рішення РНБО про санкції, до санкційних списків внесено 13 громадян Вірменії. До них застосовано максимальний перелік санкцій строком на 50 років.

Крім того, санкції на 50 років запроваджено щодо 28 юридичних осіб. Серед них – російська держкорпорація "ВЕБ.РФ", зареєстрована у Великій Британії Global Steel Investments Limited, зареєстрована на Багамах Eastrade Ltd., а також низка компаній, зареєстрованих на Кіпрі та у інших юрисдикціях.

За даними у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, станом на кінець минулого року 47% акцій "Запоріжсталі" належить зареєстрованій у Нідерландах холдинговій компанії Metinvest B.V. Ріната Ахметова та Вадима Новинського, яка здійснює операційний контроль над підприємством (у "Метінвесті" повідомляли, що групі опосередковано належить ще 3% акцій "Запоріжсталі").

Ще 12,35% акцій прямо володіє зареєстрована у Великій Британії Global Steel Investments Limited, 24,5% акцій належать цій же компанії опосередковано через ПІІ "Київ Секюрітіз Груп".

Крім того 11,22% належить багамській Eastrade Ltd. через ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент", яка має зв'язки із Global Steel Investments через ПІІ "Київ Секюрітіз Груп".

Нагадаємо, у травні 2010 року Midland Resources Holding Limited (Гернсі, Велика Британія) Едуарда Шифріна та Олександра Шнайдера продала до 50% акцій "Запоріжсталі" групі російських інвесторів, інтереси якої представляли "Внєшекономбанк" (зараз ВЕБ.РФ) та ІК "Тройка Діалог". Потім, у липні 2012 року, "Метінвест" оголосив про консолідацію разом із групою інвесторів 50,0032% акцій "Запоріжсталі".

Детально про схему продажу майже 50% акцій "Запоріжсталі" у 2010 році писала Financial Times, яка встановила, що компанія Шифріна та Шнайдера отримала від росіян за свій пакет акцій $850 мільйонів. Частину цих коштів Шнайдер витратив на добудову спільного з Дональдом Трампом хмарочосу Trump International Hotel and Tower Toronto.

Ще $100 млн мали передати через підставні компанії на Кіпрі та інших місцях тим, хто організував угоду. За судовим свідченням Шифріна, ним був колишній голова Державного управління справами України Ігор Бакай, який тоді жив у Москві.

FT тоді дійшла висновку, що ВЕБ.РФ тоді сам оплатив всю ціну викупу акцій "Запоріжсталі" і в результаті отримав контроль над часткою Midland у сталеливарній компанії.

Головою наглядової ради ВЕБу був тодішній прем'єр-міністр РФ Владімір Путін, а Росія до анексії Криму і початку війни у 2014 році активно нарощувала економічну присутність у східній Україні, отримуючи контроль над промисловими активами безпосередньо чи через дружніх олігархів.