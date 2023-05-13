Кабмін схвалив суперечливий законопроєкт про корпоративну реформу Оператора ГТС

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 травня, схвалив проєкт закону "Про заходи щодо корпоративної реформи оператора газотранспортної системи України".

Як повідомляє пресслужба Міненерго, документ розроблений з метою виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС від 16 січня 2023 року.

За словами голови міністерства Германа Галущенка, нинішня модель роботи Оператора ГТС не відповідає принципам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності.

Зокрема, схвалений законопроєкт передбачає приєднання АТ "МГУ" до "Оператора ГТС України", який буде знаходитися у підпорядкуванні Міненерго, але матиме наглядову раду.

Своєю чергою колишній голова "Оператора ГТС" Сергій Макогон зауважив, що така модель дозволить зберегти чинну наглядову раду "МГУ", у ефективності якої є сумніви.

"В ОГТСУ залишається чинна наглядова рада МГУ, але працює вона до 31 жовтня – до цього терміну має бути обрано новий склад. На жаль, це знову профанація, а не реформа. Цей законопроєкт зовсім не виконує забовязання перед МВФ. Бо там чітко вказано, що ОГТСУ має бути переданий під Міненерго, та має бути прийнятий новий статут ОГТСУ, який передбачає наявність незалежної наглядової ради в самому ОГТСУ", – написав Макогон на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, цей законопроєкт має зберегти контроль на "Оператором ГТС", оминувши необхідність призначення незалежної наглядової ради, і водночас виконати обіцянки перед міжнародними партнерами.

"Основна мета цього законопроєкту – зробити видимість реформи перед донорами та зберегти контроль та статус-кво в управлінні ОГТСУ... Цим законопроєктом Міненерго просто обходить вимоги прозорого конкурсного відбору членів незалежної наглядової ради ОГТСУ, та руками уряду та депутатів пересаджує потрібних людей у потрібні крісла", – додав Макогон.

Читайте також: Колишнього топменеджера Ахметова призначили керівником "Оператора ГТС"

Як повідомлялося, у березні новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу – колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".

Перед цим подала у відставку голова наглядової ради "МГУ" Уберта Беттонвіль, яка заявила про "некомпетентну та неприйнятну поведінку" деяких членів наглядової ради.

Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МДУ.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.

У затвердженому у квітні 2023 року меморандум між Міжнародним валютним фондом та Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.