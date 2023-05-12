YouControl знайшла більше 25 тисяч юросіб в Україні, які мають зв’язок із Росією та Білоруссю

Аналітики системи YouControl знайшли більше 25 тис. юридичних осіб в Україні, які мають зв’язок із Росією та Білоруссю.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми переорієнтувалися, щоб відшукувати російський слід серед українського бізнесу. І наразі аналітиками YouControl знайдено більше 25 тис. юридичних осіб, які мають зв'язок із РФ і РБ", – розповів засновник СЕО YouControl Сергій Мільман на пресконференції, передає Укрінформ.

Крім цього, за словами Мільмана, у системі YouControl відображається інформація ризиків зв'язків юридичних компаній, що є в Україні, з країнами, недружніми до України. Серед них – Китай, Північна Корея, Куба, Нікарагуа тощо.

"Усі компанії, які ми знайшли, мають зв'язок із Росією та Білоруссю, й передавали інформацію у правоохоронні органи", – зазначив Мільман.

Серед найбільших мінусів щодо пошуку і стягнення активів підсанкційних осіб він назвав відсутність Державного реєстру арештованих активів.

"Такий реєстр дуже потрібний, але зараз свій механізм контролю запропонувала компанія StateWatch, і це добре. Ці активи завдяки контролю громадськості мають бути реалізовані з максимальною ефективністю, далі ці гроші будуть іти на відновлення України або на ЗСУ", – сказав Мільман.

Як повідомлялося, наразі Україна не може нічого робити з активами на території РФ, але відповідну інформацію департамент продовжує збирати та консолідує. Найбільша увага приділяється саме активам, розташованим на території нашої країни. Також триває робота над створенням Державного реєстру санкцій.

На сьогодні в Україні відомо про 30-50 великих активів підсанкційних осіб, які можна стягнути на користь держави.