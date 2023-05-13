Ворог пошкодив будівлю енергооб’єкта на Хмельниччині, через обстріли є відключення у шести областях

Унаслідок нічного ворожого обстрілу пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта на Хмельниччині, водночас у шести областях частина споживачів залишається без світла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, через нічний масований обстріл вибуховою хвилею пошкоджено будівлю одного з енергетичних об’єктів на Хмельниччині. Зазначається, що енергопостачання та газопостачання в регіоні залишається стабільним, відключень споживачів немає.

Утім, у шести прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів.

Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас, попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.