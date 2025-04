Зеленський запровадив санкції проти компаній-власниць КЗРК, готелів Reikartz і Premier та низки терміналів TIS

Україна запровадила санкції проти десятків пов’язаних з російськими фізособами іноземних компаній, які володіють великими активами в Україні – наприклад, Криворізьким залізорудним комбінатом, готельними мережами Reikartz та Premier. Частину цих активів вже заарештовано, проте санкції відривають дорогу до їхньої конфіскації.

Відповідний указ президента №279 від 12 травня оприлюднили на сайті ОПУ, він містить перелік з 212 компаній та список із 37 фізичних осіб, передає Інтерфакс-Україна.



Зокрема, до переліку юросіб увійшла компанія Starmill Limited, якій належить 99,89% Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) під оперативним контролем групи "Приват".



У ньому також пов'язані з Reikartz Hotel Group, створеною російським бізнесменом Юрієм Васіним, кіпрські компанії Reikartz Hotels and Resorts (Cyprus) Limited, Friotron Holdings Limited та Friotron Holdings Limited.



Крім того, у переліку афілійовані з російським бізнесменом Олексієм Федоричевим компанії Fedcominvest Monaco S.A.M, Fedcominvest Europe S.A.R.L, Faliston Holdings Limited, Tis Grain SA, TIS-Minudobreniya International Limited та низка інших, яким належить частина терміналів TIS – найбільшої приватної стивідорної групи України.



У переліку також компанії із пов’язаної з росіянами Олександром Бабаковим та Євгеном Гінером групи VSE Energy, зокрема VS Energy International, VS Energy Latvia, Pumori Enterprises Investments Ltd, які володіють низкою обленерго в Україні та мережею готелів Premier Hotel.



Список містить багато компаній керівника Сумського НВО Володимира Лук'яненка та його сина (громадянина РФ), зокрема, які володіють сумським "Насосенергомашем". Зокрема, йдеться про Repenio Holding Limited, Prosceno Trading Limited, Alveron Holding Limited, Naftech Pump Ltd, H.M.S. Technologies Limited, а також пов’язані із Лук'яненком компанії російської групи "ГМС".



Крім того, у списку австрійська OW Capital Management GmbH співвласника Крюківського вагонобудівного заводу та "Інструментального заводу" росіянина Станіслава Гамзалова, який також зараз потрапив під санкції, хоча його активи були заарештовані раніше.



Санкції накладено також на пов'язану з російским мільярдером Олексієм Мордашовим Severstal Distribution та Keifel Trading Limited, якій належить туристична агенція ТОВ "ТТВК", яке працювало до війни під брендом TUI.



У списку AEROC Investment Deutschland GmbH, якій належить компанія "Аерок", що володіє двома газобетонними заводами в Україні. Активи останньої були заарештовані ще в червні 2022 року. У жовтні 2021 року бенефіціаром "Аерок" було зазначено російське ПАТ "Група ЛСР", основним власником якого є російський олігарх Андрій Молчанов.



Серед інших компаній у списку GreenEnergo Limited (раніше – Fargrade Limited, Glusco Energy Limited) та GreenEnergo Commercial Limited (раніше – Glusco Energy Management Company Limited, Rosneft Management Company Limited, TNK Management Company Limited).



Під санкції також потрапила ціла група компаній, пов'язаних з російською "Волга-Дніпро" – екслуатантом Ан-124 "Руслан": Volga-Dnepr Group Cooperatief U.A.(Нідерланди), Volga-Dnepr UK Ltd, Volga-Dnepr LLC, Volga Dnepr Airlines (Ireland ) Limited, а також AirFreight Logistics.