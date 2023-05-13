Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги України на 2,7 мільярда євро. Це найбільший пакет із початку війни (оновлено)

Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 млрд євро протягом найближчих тижнів та місяців.

Раніше про це писали німецькі ЗМІ із посиланням на урядові джерела. Пізніше про виділення нової допомоги офіційно повідомило Міноборони країни, передає Європейська правда із посиланням на Tagesspiegel.

Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

Також до пакету увійшло 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.

"Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. "На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно", – додав Пісторіус.

Новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку війни в лютому 2022 року: від початку війни федеральний уряд схвалив постачання зброї на суму 2,75 мільярда євро.

Як повідомляли німецькі ЗМІ, це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил з початку війни в лютому 2022 року.