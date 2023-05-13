Україна вийшла з двох угод про співробітництво з РФ та Білоруссю в охороні кордону, – указ

Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією та Білоруссю та припинила дію Угоди з Росією про співробітництво та взаємодію з прикордонних питань.

Відповідний указ №278/2023 підписав президент Володимир Зеленський 12 травня, передає пресслужба ОПУ.



"Вийти з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, вчиненого 15 квітня 1994 року в м. Москві", – йдеться у тексті документа.



Також президент припинив дію Угоди між Україною та Росією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, укладену 3 серпня 1994 року в Одесі.



Указ набув чинності з дня його опублікування.