Україна вийшла з двох угод про співробітництво з РФ та Білоруссю в охороні кордону, – указ
Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією та Білоруссю та припинила дію Угоди з Росією про співробітництво та взаємодію з прикордонних питань.
Відповідний указ №278/2023 підписав президент Володимир Зеленський 12 травня, передає пресслужба ОПУ.
"Вийти з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, вчиненого 15 квітня 1994 року в м. Москві", – йдеться у тексті документа.
Також президент припинив дію Угоди між Україною та Росією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, укладену 3 серпня 1994 року в Одесі.
Указ набув чинності з дня його опублікування.
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