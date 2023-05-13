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Україна вийшла з двох угод про співробітництво з РФ та Білоруссю в охороні кордону, – указ

білорусь

Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією та Білоруссю та припинила дію Угоди з Росією про співробітництво та взаємодію з прикордонних питань.

Відповідний указ №278/2023 підписав президент Володимир Зеленський 12 травня, передає пресслужба ОПУ.

"Вийти з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, вчиненого 15 квітня 1994 року в м. Москві", – йдеться у тексті документа.

Також президент припинив дію Угоди між Україною та Росією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, укладену 3 серпня 1994 року в Одесі.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

Автор: 

Білорусь (1582) кордон (1129) Зеленський Володимир (2508) росія (14183)


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