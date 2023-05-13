Термінали порту "Чорноморськ" готують до передачі у концесію, – Мінінфраструктури

Три термінали порту "Чорноморськ" готують до передачі у концесію.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, один із найбільших морських портів в Україні досі викликає інтерес у інвесторів.

Проєкт державно-приватного партнерства стосуватиметься першого, контейнерного та п’ятого терміналів.

Як зазначив Кубраков, профінансує підготовку технічно-економічного обґрунтування Глобальний інфраструктурний фонд, експертів та консультантів залучає Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Наступним етапом після розробки ТЕО стане проведення конкурсу серед бажаючих отримати в концесію термінали порту "Чорноморськ".

"Задача інвестора – ефективно управляти терміналами морського порту "Чорноморськ" та розвивати їх. Варто зазначити, що концесія – це зрозумілий механізм для міжнародних інвесторів, а тому розраховуємо на широку географію портових операторів", – додав віцепрем’єр.

Водночас він додав, що держава щороку отримуватиме концесійний внесок та стабільні надходження податків до бюджету. А приватне партнерство призведе до значних інвестицій, дозволить оптимізувати логістику перевезень, створить робочі місця та підвищить якість надання послуг.

Як повідомлялося, 1 грудня 2021 року вперше майно державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідне майно державного підприємства "Адміністрація морських портів України" передано в концесію QTerminals Olvia, що входить до Групи QTerminals, в рамках державно-приватного партнерства на 35 років.

У червні 2021 року в концесію передали другий порт – Херсонський морський торговельний порт