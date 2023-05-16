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Новини
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Для швидкого відновлення України знадобиться $250 мільярдів інвестицій за п’ять років, – ЄБРР

єбрр

Швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного.

Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) "Регіональні економічні перспективи".

ЄБРР зауважує, що швидке відновлення країн після збройного конфлікту не є нормою – більшість постконфліктних економік не відновлюються до довоєнного рівня доходу на душу населення навіть у довгостроковій перспективі. Але 29% економік справді досягають довоєнного рівня ВВП на душу населення протягом п’яти років.

"Щоб Україна відновилася протягом п’яти років, її економіка мала б зростати на 14% на рік протягом усього цього періоду. Це підвищить середній ВВП до $225 млрд з приблизно $150 млрд у 2022 році в постійних цінах", – зазначається у повідомленні.

ЄБРР наголошує, що основною спільною рисою для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

Водночас до повномасштабної війни помірні обсяги інвестицій в Україні в основному фінансувалися за рахунок внутрішніх заощаджень. Приплив капіталу становив лише 3% ВВП на рік у 2010-21 роках. А прямі іноземні інвестиції, як правило, суттєво падають після конфлікту та потребують багато часу, щоб відновитися.

У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагає значного збільшення спроможності країни до їх освоєння, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування, зауважує ЄБРР.

"У цьому сценарії різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, ймовірно, потрібно буде покрити за рахунок зовнішнього фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20% ВВП або $50 млрд на рік", – зазначається у повідомленні.

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У звіті ЄБРР також наголошується на важливості балансу залучення приватного та державного секторів у попередніх постконфліктних реконструкціях разом із важливою роллю зовнішньої допомоги від двосторонніх та багатосторонніх установ.

"Приватні та державні інвестиції, як правило, доповнюють один одного, у постконфліктній ситуації та загалом. Крім фінансування, приватний сектор надає вкрай необхідний технологічний досвід, ноу-хау в управлінні та сфокусованість на економічній ефективності", – йдеться у документі.

У звіті також йдеться про корисність іноземної допомоги як для подолання короткострокової нестачі фінансування, так і для забезпечення виконання умов щодо проведення реформ.

Відсутність такого імпульсу для реформ і більш широких зусиль з побудови надійних економічних і політичних інститутів може перешкоджати приватним інвестиціям, залишаючи "бюрократичний глухий кут, корупцію або високий ступінь неформальності, спричинений інституційним вакуумом".

Як повідомлялося, ЄБРР зобов’язався інвестувати 3 млрд євро в Україну в 2022-2023 роках, підтримуючи реальний сектор економіки.

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ЄБРР (770) інвестиції (1525) інвестори (303) відновлення (344)


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Топ коментарі
+3
"Раніше вже державний «Приватбанк» у своєму позові до суду штату Делавер розкрив перелік американського майна Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, яке імовірно фігурує у декількох шахрайських схемах по відмиванню коштів.
У позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд, тобто, майже 13 річних бюджетів України (станом на 2019 рік - ред.)"

Що з цього приводу скажуть Зеленський, шмигаль, малюська, марченко?
Позов, від імені України, вже відкликано?
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16.05.2023 15:28
+2
З ЗЕленими ублюдками у владі ніяких грошей Світу не вистачить ні на 5, ні на 10, ні на 100 років.

Хочете відбудовану Україну?
То або ліквідуйте ЗЄ і Ко, або будуйте її десь в іншому місці.
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16.05.2023 16:13
+1
Можна відновитися набагато швидше і дешевше, якщо розстиріляти всю зе-шоблу разом суддями.
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16.05.2023 15:26
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Ну князев уже сьогодні може повернути перші мільйони доларів.
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16.05.2023 15:23 Відповісти
Треба дивитись ,що там з Князєвим,ніби Єрмак на нього зуб мав.
Щоб не було шоє Зєлебобіків. Крім тексту ,поки нема нічого , підозра не вручена ,але вже судді висловиил недовіру з самого ранку
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16.05.2023 15:34 Відповісти
А коли і хто Князева призначив
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16.05.2023 15:56 Відповісти
завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного
навіть після завершення війни росія нікуди не зникне, і рідні корупціонери та бандити теж.
От ви б на місці закордонного підприємця стали б вкладати гроші у виробництво, куди якщо не ракета прилетить, то "маски-шоу" прийдуть.
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16.05.2023 15:26 Відповісти
Можна відновитися набагато швидше і дешевше, якщо розстиріляти всю зе-шоблу разом суддями.
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16.05.2023 15:26 Відповісти
"Раніше вже державний «Приватбанк» у своєму позові до суду штату Делавер розкрив перелік американського майна Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, яке імовірно фігурує у декількох шахрайських схемах по відмиванню коштів.
У позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд, тобто, майже 13 річних бюджетів України (станом на 2019 рік - ред.)"

Що з цього приводу скажуть Зеленський, шмигаль, малюська, марченко?
Позов, від імені України, вже відкликано?
показати весь коментар
16.05.2023 15:28 Відповісти
...и изгнание зэ-дермаковского кодла
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16.05.2023 15:34 Відповісти
ми 30 років в злиднях, а тапер вже через 5 років нарешті заживемо і запануємо!
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16.05.2023 15:36 Відповісти
Хто як. 73% реально у злиднях.
От тільки це від низьких розумових здібностей, а не від економічних умов.
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16.05.2023 16:14 Відповісти
З ЗЕленими ублюдками у владі ніяких грошей Світу не вистачить ні на 5, ні на 10, ні на 100 років.

Хочете відбудовану Україну?
То або ліквідуйте ЗЄ і Ко, або будуйте її десь в іншому місці.
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16.05.2023 16:13 Відповісти
Ну ребята, это не серьезно, 250 миллиардов для наших чиновникам - эта мелочь только на сигареты и не разгонишься, сумму нужно увеличить раз 10, что бы простым украинцам, хоть что то досталось.
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16.05.2023 18:18 Відповісти

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