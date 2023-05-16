Немає на чому літати: У Росії бракує літаків для підготовки цивільних пілотів через санкції

Половина навчальних літаків у школах Росавіації вийшли з ладу після запровадження санкцій проти Росії, через це підготовка російських пілотів цивільної авіації проходить "з величезною затримкою", якщо ситуація не зміниться, через певний час в Росії "не буде кому літати".

Про це заявив начальник управління авіаційної експлуатації Росавіації Владімір Ізраілєв, виступаючи на зборах Союзу авіавиробників 26 квітня, пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на аудіозапис заходу.

За словами Ізраілєва, у всіх дев'яти льотних школах відомства для навчання пілотів використовуються літаки зарубіжного виробництва: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкі вертольоти Bell та Eurocopter. Однак половина з них уже "несправна" через проблеми з постачанням іноземних комплектуючих. Зокрема, в Росію практично не завозять двигуни для них, зазначив представник Росавіації.

Він додав, що наразі вирішення проблеми "не проглядається" і вже починаються труднощі з підготовкою пілотів. У зв'язку з цим Росавіація запропонувала уряду РФ розробити російський навчальний літак, додав представник відомства.

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Своєю чергою голова російської Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Андрій Богінський заявив про готовність розпочати створення такого літака.

"Залишилося тільки знайти ресурси на створення нової машини", – зазначив він.

Кілька років тому в Росії розробили одномоторний літак Як-118 – модифіковану версію радянського Як-18К 1970-х років. Однак він так і не дійшов до серійного виробництва. Крім того, його планувалося обладнати німецьким двигуном, оскільки серійного російського двигуна з потрібними характеристиками не існує.