В енергосистемі задіяні всі резерви: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години
Виробництва електроенергії в Україні наразі достатньо для покриття споживання, однак у вечірні години в енергосистемі задіяно всі можливі резерви, тому споживачів закликають економити електроенергією.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
В компанії пояснили, що зараз у планові ремонти виводяться енергоблоки атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива. Також в ремонти виведено низку енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осінньо-зимового періоду.
Відтак, доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години, значно зменшилися.
"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19.00 до 22.00... Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", – закликали в "Укренерго".
При цьому імпорт електроенергії в Україну наразі не відбувається, а експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності.
Водночас в "Укренерго" зазначили, що Росія продовжує тероризувати прикордонні та прифронтові області постійними обстрілами. Так на Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт.
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Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.
В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.
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По великому рахунку та повірка взагалі НІКОМУ НЕ нужна.
А коли, не дай, Боже, лічильник зламається, людина аж бігом сама побіжить його міняти! Та вони, напевне, не хочуть очікувати, коли побіжимо))
Я намагався боротися з системою, писав в 1557, 1551. Через місяць отримуєш стандартні канцелярські відписки на від'їбися, в вашому випадку це буде звучати приблизно так: "Згідно з указом номер бла блабла від такого-то числа такого то місяця всі жителі України зобов'язані проводити перевірку лічильників гарячої та холодної води раз на такий-то період часу". І заявку закривають. В моєму випадку була тупорила відписка щодо відключення гарячої води бо "випробування", хоча заявка була не про це, а про законність відключення води на Великдень, і така ж тупа відписка щодо "догляду за зеленими насадженнями", хоча заявка була про незаконне пиляння саме живих дерев з метою подальшої реалізації дрів.
Це очевидне грантопиляння і очковтирання, робити псевдосервіс, в якому тупо немає сенсу.