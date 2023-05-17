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Новини
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В енергосистемі задіяні всі резерви: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години

свет

Виробництва електроенергії в Україні наразі достатньо для покриття споживання, однак у вечірні години в енергосистемі задіяно всі можливі резерви, тому споживачів закликають економити електроенергією.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії пояснили, що зараз у планові ремонти виводяться енергоблоки атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива. Також в ремонти виведено низку енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осінньо-зимового періоду.

Відтак, доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години, значно зменшилися.

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19.00 до 22.00... Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", – закликали в "Укренерго".

При цьому імпорт електроенергії в Україну наразі не відбувається, а експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що Росія продовжує тероризувати прикордонні та прифронтові області постійними обстрілами. Так на Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт.

Читайте також: Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, - НКРЕКП

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.

В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.

Автор: 

АЕС (810) ТЕС (677) електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Топ коментарі
+6
це як ??? в Європу зе-біли знову електрику зо Євро продають, а українці знову мають сидіти годинами без електрики ???
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17.05.2023 13:53
+6
Потрібно терміново закінчувати ремонти на енергоблоках АЕС, скорочувати план-графіки ремонтів, проводити ремонти цілодобово, запускати енергоблоки АЕС достроково в генерацію! Ця криза створена руками чиновників міненерго, щоб дати можливість Ахметову заробляти гроші на дорогій генерації ТЕС! Пора наводити порядок в енергетиці а ахметівського прем'єра та міністра енергетики відправляти у відставку.
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17.05.2023 14:14
+5
Нова серія про підвищення тарифів для населення й бізнесу з 1 числа?)) Задовбали вже. От чесно.
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17.05.2023 13:58
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це як ??? в Європу зе-біли знову електрику зо Євро продають, а українці знову мають сидіти годинами без електрики ???
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17.05.2023 13:53 Відповісти
не зе-біл, спробуй прочитати написане, перш ніж коментувати. і дебільні питання зразу відпадуть самі собою.
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17.05.2023 14:07 Відповісти
я не зе-біл, я Порохобот ...
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17.05.2023 14:08 Відповісти
Потрібно терміново закінчувати ремонти на енергоблоках АЕС, скорочувати план-графіки ремонтів, проводити ремонти цілодобово, запускати енергоблоки АЕС достроково в генерацію! Ця криза створена руками чиновників міненерго, щоб дати можливість Ахметову заробляти гроші на дорогій генерації ТЕС! Пора наводити порядок в енергетиці а ахметівського прем'єра та міністра енергетики відправляти у відставку.
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17.05.2023 14:14 Відповісти
та що ви, як можна не дати заробити такому шанованому олігарху як ахметка ???
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17.05.2023 14:17 Відповісти
Ви так кажете, що це як праску відремонтувати)
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18.05.2023 02:04 Відповісти
Якщо працюють професіонали, то все робиться швидко.
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18.05.2023 09:26 Відповісти
Про швидку заміну топлива у реакторах я взагалі мовчу, вам Чорнобиля мало?) Зробить після такого обстрілу ТЕЦ ремонт швидко, подивимся Аби ото язиком льопати.

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18.05.2023 02:16 Відповісти
Я не бачу тут ушкоджень які можна відновлювати довше ніж тиждень. Якщо ходити як в штани насравши, то можна і рік ходити по колу і робити робочий вигляд.
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18.05.2023 09:28 Відповісти
Зразу видно, що ви складніше праски і велосипеда нічого не ремонтували. Фізичною роботою займалися?) Коли був пожар і вигоріла вся Углегорська ТЄЦ у 2012 році. То ми на минулій работі тільки електротехніку 3 роки відновлювали. Там було більш 100 двохметрових шкаф автоматики, з нуля в 3 зміни виробляли. За любі гроші заманювали електромонтажників, не вистачало. Постачальники закордонні, вони скільки не виготовляли, не встигали в україну запчастини доставляти. Багато мільонів доларів тільки малих клем і реле. А турбини, то взагалі складна штука, під замовлення роками робиться. А монтажні роботи і кілометри кабелів. Сотні людей працювало. А тепер уявить , що зараз не одна така станція вигоріла, а десятки по Україні. навіть грошей на все це немає. А є ТЕЦ і в гіршому стані.

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18.05.2023 11:50 Відповісти
Ви не плутайте вибух з пожежею. Вибух створює ушкодження тільки поруч, а пожежа знищує все під нуль. Після вибухів відновленню підлягають тільки труби навколо, що за тиждень можна замінини!
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18.05.2023 14:04 Відповісти
Ось такі ТЕЦ теж треба відновлювати, чи ви думаєте світло просто так виключали взимку?

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18.05.2023 11:51 Відповісти
За місяць часу можна розібрати завали і змонтувати нове обладнання.
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18.05.2023 14:07 Відповісти
Ви зовсім далекий, яке ніколи електромонтажом промисловим не займалися. Це хиба дома бойлера підключить? Смішний ви)) Обладнання зробити ще треба, це все під замовлення робиться. Срко поставки деяких комплектуючих у виробників 4-6 місяців. Потім з цих комплектуючих зробити обладнання, це ще 2-3 місяця, а потім монтаж.
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18.05.2023 15:05 Відповісти
А стосовно "швидкої " заміни на АЕС, краще взагалі мовчить. Ще один Чорнобиль бажаєте? Потім будете волати, чого у моїх дітей рак щітовидної. Цеж не просто, замінив і все. Нажав тумблер вимкнути? Ні, керуваня одним блоком АЕС набагато складніше керування літаком. Требе його зупинити, заміните пальне, потім все перевірити, потім розігнати і ще раз перевірити.



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18.05.2023 12:12 Відповісти
В енергетиці всі просеци можна пришвидшити в умовах війни і скоротити всі процедури до мінімально необхідних без втрати керованості і без зменшення рівня безпеки АЕС!
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18.05.2023 14:11 Відповісти
Ніхто не буде скорочувати процедури, не мрійте, життя і безпека дорожче, чим світло
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18.05.2023 15:06 Відповісти
я так і написав: не зе-біл, спробуй прочитати. не залежно від того, ким ти себе вважаєш, ні читати ні осмислювати написане ти явно не здатний.
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17.05.2023 14:15 Відповісти
Нова серія про підвищення тарифів для населення й бізнесу з 1 числа?)) Задовбали вже. От чесно.
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17.05.2023 13:58 Відповісти
про підняття тарифів оголосять число 20-25 а може 31 травня, але тарифи піднімуть з 1 травня ...
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17.05.2023 14:09 Відповісти
Я вже нічому не удівляюся)) Ось тільки вчора оповістили нас про те, що нічого, що війна, що воєнний стан, але повірку водяних лічильників роби! Й додали, що може так трапитися, що той лічильник виявиться несправним, тоді купуй сам новий. А за саму повірку також виклади певну суму. Вартість повірки коштує в залежності від дивметра лічильника. Чим він більший, тим дорожча повірка. Коли він працює, то не має значення, все-рівно при його до пілдприємства, в якого є дозвіл на повірку! Якась лдурнувата маячня. А ще плюс повна недовіра до людей. Вони вважають, що коли вони дурять народ, то й народ увесь поголівно їх дурить. А ось мені взагалі повіряти лічильника геть не потрібно, працює та й годі, а щоб його зняти, то взагалі з фантастики щось)) Ще й підібратися до нього якось треба, а коли ти не можешь того зробити, але Водоканал требує, то вмирати, але везти їм? Гірші за ворога оці всі обленерго й водоканали, інші куркуляки, чесне слово.
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17.05.2023 15:15 Відповісти
а де зароблять афільвані, до водоканалів, облненерго/енегрозбутів, облгазів, фірми як не на преревірці лічильників, трасформаторів струму, тощо ???
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17.05.2023 15:18 Відповісти
Річ в тому, что в минулому році Шмигаль підписав одного указу. а вже 7 квітня пілдписав інший, яким скасував попередній указ про те, що повірку НЕ будуть робити тільки окуповані або ті теріторії, де йдуть бойові дії. А там, де живуть ВПО та люди просто виїхали з країни, де немає а ні зайвих грошей, а ні роботи, заставляють ще й самому шукати фірму на повірку, це як? Воєнний стан є всюди й у всіх є проблеми! Але таке враження, що та величезна армія дармоїдів-контролерів з усіх водоканалів, які також хочуть їсти, забули, що вони такі ж українці, як й ми.
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17.05.2023 15:44 Відповісти
саме головне що, як не робити повірку, то практично нічого не зміниться, ну буде він рахувати +/- 1-5% і що ??? скільки води втрачають водоканали через гнилі діряві труби на магістралях та в підвалах будинків, і нікого це особливо не хвилює ...
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17.05.2023 15:49 Відповісти
Оце написала у Службу захисту прав споживачів, нехай дадуть роз'яснення, нашо оце робити посеред ВІЙНИ та воєнного стану, коли стресу й без Водоканалу вистачає, сидять там в носі колупаються разом з ЖЕКАМИ, Горгазами та обленергами, а про теплопостачальні контори я взагалі мовчу. Вони ж не бідують! То нашо отак до людей ставитися?
По великому рахунку та повірка взагалі НІКОМУ НЕ нужна.
А коли, не дай, Боже, лічильник зламається, людина аж бігом сама побіжить його міняти! Та вони, напевне, не хочуть очікувати, коли побіжимо))
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17.05.2023 16:22 Відповісти
Толку 0.

Я намагався боротися з системою, писав в 1557, 1551. Через місяць отримуєш стандартні канцелярські відписки на від'їбися, в вашому випадку це буде звучати приблизно так: "Згідно з указом номер бла блабла від такого-то числа такого то місяця всі жителі України зобов'язані проводити перевірку лічильників гарячої та холодної води раз на такий-то період часу". І заявку закривають. В моєму випадку була тупорила відписка щодо відключення гарячої води бо "випробування", хоча заявка була не про це, а про законність відключення води на Великдень, і така ж тупа відписка щодо "догляду за зеленими насадженнями", хоча заявка була про незаконне пиляння саме живих дерев з метою подальшої реалізації дрів.

Це очевидне грантопиляння і очковтирання, робити псевдосервіс, в якому тупо немає сенсу.
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17.05.2023 17:01 Відповісти
Ой, з деревами в нас та ж сама історія, навезли купу тих данецьких, тепер кажуть, що саме для них пиляють дерева, щоб вони топили собі й грілися)) Чому там, звідки вони приперлися, не пиляли для них дрова? Тим більше, що саме від них гори проблем, то там, то сям повідомлення про зраду й суд над колаборантом! Кормити тепер його, та пішли вони під три чорти всі. Таке твориться в країні, що не знаєш за що запатися, тепер ще й ця принудилівка, спасибі, що хоч раком ще не ставлять, б..ді.
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17.05.2023 17:19 Відповісти
та повідмикайте надмірне освітлення в нічні, вечірні години, наприклад, дитячих майданчиків!
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17.05.2023 13:59 Відповісти
це нічого не дасть. енергію не можна скласти в сундук, та висипати звідти, коли потрібно. її генерують у певних об'ємах, якщо ці об'єми не використовуються, то енергію у прямому значенні спускають у землю, якщо її нікуди перенаправити, на якогось споживача, чи за кордон. і якщо в певні часи доби максимальні можливості генерації не покривають споживання - виникає дефіцит. і він виникне в пікові години споживання незалежно від того, чи вимкнені майданчики вночі, чи ні. зменшувати споживання потрібно саме в ці пікові години.
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17.05.2023 14:13 Відповісти
ахмето-галущенский ты с заезженными пластинками
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17.05.2023 17:17 Відповісти
а те, що я розуміюся на питанні, тобіподібні "експерти" навіть не допускають, при тому що самі ніхєра взагалі не розуміють, але...
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17.05.2023 18:41 Відповісти
Трускавецкий , до войны вам всего хватало, а тут не хватает с неработающей экономикой, 20% беженцев + часть людей в ВСУ. теперь повой что бомбили-разбомбили ТЕЦ, оборотные средства которых за газ и уголь - разворовали, а экспорт электрики шел с белороссии и россии.
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17.05.2023 19:37 Відповісти
Сиди без світла, бо Ахметову гроші потрібні? Затягування ремонтів енергоблоків, щоб Ахметка підзаробила бабосів під час війни? Я не буду нічого економити, нехай зелебобіки економлять, це їхній вибір.
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17.05.2023 15:43 Відповісти
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17.05.2023 16:39 Відповісти
Нам сидіти в темряві по вечорам, а Польща буде отримувати світло в повному обсязі, й не тільки Польща))
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17.05.2023 17:21 Відповісти
Це відновили додаткову лінію, дуже потужну, в додаток до вже існуючих в Молдову, Румунію, Угорщину, Словаччину, і стару в Польщу. Тому що в ЄС електроенергія в чотири рази дорожче ніж у нас. Для нас ціни теж піднімуть. Але в ЄС продавати, це хороші грошики, які не контролюються, як допомога від партнерів.
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17.05.2023 17:49 Відповісти

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