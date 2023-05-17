В енергосистемі задіяні всі резерви: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години

Виробництва електроенергії в Україні наразі достатньо для покриття споживання, однак у вечірні години в енергосистемі задіяно всі можливі резерви, тому споживачів закликають економити електроенергією.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії пояснили, що зараз у планові ремонти виводяться енергоблоки атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива. Також в ремонти виведено низку енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осінньо-зимового періоду.

Відтак, доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години, значно зменшилися.

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19.00 до 22.00... Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", – закликали в "Укренерго".

При цьому імпорт електроенергії в Україну наразі не відбувається, а експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що Росія продовжує тероризувати прикордонні та прифронтові області постійними обстрілами. Так на Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт.

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Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.

В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.