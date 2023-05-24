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Новини
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Найбільший хабар в історії України: до суду передали справу щодо ексочільника ДФС Насірова

роман,насіров

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 23 травня скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника в одержанні хабаря на понад 722 млн грн.

Про це повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2015-2016 років Насіров одержав $5,5 млн та 21 млн євро хабаря за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним бізнесмену Олегу Бахматюку компаніям у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Найбільший хабар в історії України: до суду передали справу щодо ексочільника ДФС Насірова 01

Як повідомлялося, раніше ВАКС продовжив до 5 червня строк тримання під вартою колишнього голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, якого підозрюють в отриманні понад 722 млн грн неправомірної вигоди від мільярдера Олега Бахматюка.

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Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

Автор: 

НАБУ (1529) хабар (506) суд (3322) Насіров Роман (316) САП (260) Бахматюк Олег (142)


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Знову буде театр?
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24.05.2023 11:39 Відповісти
Дагистан **********....
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24.05.2023 12:04 Відповісти
Шоб це було за часів Зеленського, тут би тисячі комментарів було. А за часів Пороха то не цікаво. Чи не так, нешановні?
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24.05.2023 12:43 Відповісти
в печерский? ну ну
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24.05.2023 12:45 Відповісти
А він ще в Відень не втік?
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24.05.2023 13:11 Відповісти
НАБУ, ВАКС и тд все это создали при Порошенко . Зеленский к этому никакого отношения не имеет.
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24.05.2023 19:35 Відповісти
Насчет "Зеленский-никакого-отношения" это еще как посмотреть. У Зе свои судьи, которые "кого надо" садят и дело шьют, даже если оно трещит по швам, а если вдруг "слуга народа" попадется, то в упор не видят "складу злочину", накрайняк, после резонанса в СМИ, арестуют и тут же отпустят под символический залог, а он и слиняет из страны. И конечно же никто не понимает, как его выпустила погранслужба. А погранслужба, к которой "Зеленский- тоже-никакого-отношения" эффективно ловит только "ухилянтов", а вот Арестович, полковник (************ войск) "с гранатометом за занавеской" как-то "просочился" в Израиль, хотя с его "послужным списком" 33 боевых выхода - воевать и воевать! "Слуга" Трубицын, которого поймали на миллионной взятке тоже "исчез". Но Зеленский, конечно же не при чем.
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24.05.2023 20:08 Відповісти
Та нудить вже від тої морди насіровскої!!!!!!
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25.05.2023 11:49 Відповісти

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