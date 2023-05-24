Найбільший хабар в історії України: до суду передали справу щодо ексочільника ДФС Насірова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 23 травня скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника в одержанні хабаря на понад 722 млн грн.

Про це повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2015-2016 років Насіров одержав $5,5 млн та 21 млн євро хабаря за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним бізнесмену Олегу Бахматюку компаніям у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше ВАКС продовжив до 5 червня строк тримання під вартою колишнього голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, якого підозрюють в отриманні понад 722 млн грн неправомірної вигоди від мільярдера Олега Бахматюка.

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Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.