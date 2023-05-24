Україна зупинила експорт електроенергії, але може його відновити вже наступного тижня – "Укренерго" (оновлено)

Станом на 24 травня Україна призупинила експорт електроенергії, який на початку тижня здійснювався у нічні години у напрямку Молдови та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що зараз виробленої електроенергії вистачає для забезпечення потреб споживачів.

Цьому сприяє те, що завдяки високому рівню води у сховищах гідроелектростанції можуть працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для цього також максимально залучаються наявні потужності теплових електростанцій. Втім, водопілля поступово знижується, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. Крім того, поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій.

Відтак, "Укренерго" закликає ощадно споживати електроенергію у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00.

У компанії додали, що наразі складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. За останню добу через російські обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині.

Також внаслідок відключення однієї з ліній обленерго наразі обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Пошкоджень у мережі "Укренерго" за останню добу немає.

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"Призупинення експорту електроенергії – тимчасове явище, воно не є аналогом того рішення, яке було прийнято 11 жовтня минулого року, коли через початок обстрілів було повністю припинено експорт на невизначений термін. Зараз це ситуативне рішення, яке прийнято "Укренерго" для забезпечення постачання електроенергії українським споживачам і бізнесу", – пізніше зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми очікуємо, що з вихідних або з наступного тижня буде переглянутий баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах", – додав він.

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.

В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.