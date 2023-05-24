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Новини
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Україна зупинила експорт електроенергії, але може його відновити вже наступного тижня – "Укренерго" (оновлено)

лэп

Станом на 24 травня Україна призупинила експорт електроенергії, який на початку тижня здійснювався у нічні години у напрямку Молдови та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що зараз виробленої електроенергії вистачає для забезпечення потреб споживачів.

Цьому сприяє те, що завдяки високому рівню води у сховищах гідроелектростанції можуть працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для цього також максимально залучаються наявні потужності теплових електростанцій. Втім, водопілля поступово знижується, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. Крім того, поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій.

Відтак, "Укренерго" закликає ощадно споживати електроенергію у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00.

У компанії додали, що наразі складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. За останню добу через російські обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині.

Також внаслідок відключення однієї з ліній обленерго наразі обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Пошкоджень у мережі "Укренерго" за останню добу немає.

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"Призупинення експорту електроенергії – тимчасове явище, воно не є аналогом того рішення, яке було прийнято 11 жовтня минулого року, коли через початок обстрілів було повністю припинено експорт на невизначений термін. Зараз це ситуативне рішення, яке прийнято "Укренерго" для забезпечення постачання електроенергії українським споживачам і бізнесу", – пізніше зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми очікуємо, що з вихідних або з наступного тижня буде переглянутий баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах", – додав він.

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.

В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.

Автор: 

дефіцит (450) експорт (3826) електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Топ коментарі
+11
Знову розганяють ажиотаж! Пiдводять суспiльство до того що потрiбно пiдвищити цiни на електрику. Бо ДТЭКу грошей замало.
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24.05.2023 13:36
+9
Не придбана, а вкрадена. Вкрасти законно не можна.
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24.05.2023 19:39
+7
Просто в звязку з війною
Націоналізіровать енергосистему краіни
І закінчится троль населення
Придбана вона незаконно
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24.05.2023 16:44
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Як це так? Клятвенно запевняли, що не експортують, а тепер, що зупиняють.
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24.05.2023 13:28 Відповісти
Ви у них ще логіку та чесність шукаєте.
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24.05.2023 19:37 Відповісти
у зелени через жопу логику искать - ....
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24.05.2023 21:27 Відповісти
Знову розганяють ажиотаж! Пiдводять суспiльство до того що потрiбно пiдвищити цiни на електрику. Бо ДТЭКу грошей замало.
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24.05.2023 13:36 Відповісти
гудка детки на британии сумують без нового бентли...
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24.05.2023 21:29 Відповісти
Просто в звязку з війною
Націоналізіровать енергосистему краіни
І закінчится троль населення
Придбана вона незаконно
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24.05.2023 16:44 Відповісти
Не придбана, а вкрадена. Вкрасти законно не можна.
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24.05.2023 19:39 Відповісти
Навіщо там щось продавати закордон, коли зараз будуть населенню вдвічі дорожче продавати. Якщо про ціні 1,44-1,68 були добрі прибутки, що куплялися вілли та яхти, а скільки грошей в офшорах, то при подвійній ціні будуть шалені надприбутки. Наркомафія світу дивиться на цих бариг і заздрить.
І на експорт не прокатить, як населенню гнати 140-300 В, де потрібні 220 є лише, якщо скласти та поділити, як середня температура по лікарні.
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24.05.2023 19:45 Відповісти
А щоб вони вже подавилися ці бариги, нажертися ніяк
не можуть.
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24.05.2023 19:51 Відповісти
ніяк
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24.05.2023 21:31 Відповісти
абы гоям тарифы нэ прызабуты свижи...
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24.05.2023 20:46 Відповісти
І яких неприємностей нам слід чекати після цієї бравої заяви?
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24.05.2023 20:47 Відповісти
за VS ENERGY почитайте. скоро в 5 областях начнется веселуха
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24.05.2023 20:48 Відповісти
Як тільки європейські ревізори з питань енергетики відлучилися на тиждень з України "хапуги з "укренерго"тут же взялися за кишені українського народу і за навар на експорті, але мабуть єаропейські ревізори на слідуючий тиждень нагрянуть знову...
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24.05.2023 20:51 Відповісти
таке враження що ревізори у частці...
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24.05.2023 21:33 Відповісти
це лише враження
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24.05.2023 21:34 Відповісти
Закордонним ревізорам доля пересічних по барабану. Вони дбають про добробут своїх виборців.
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25.05.2023 07:55 Відповісти

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